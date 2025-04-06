Apple розглядає можливість розширення виробництва iPhone в Бразилії як спосіб обійти імпортні мита, оголошені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. На користь країни нижчі взаємні тарифи США, встановлені на рівні 10%. Про це повідомляє бразильське видання Exame з посиланням на свої джерела.
Apple розглядає можливість розширення виробництва iPhone в Бразилії, щоб обійти тарифи Трампа — ЗМІ
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У поточному ланцюжку виробництва, залежно від того, що більше ніж половина поставок надходить з Китаю, «яблучні» смартфони можуть бути на 40% дорожчими для американських споживачів.
Індія, яка в останні роки набула важливого значення в стратегії Apple і яка подвоїла виробництво iPhone між 2024 і 2025 роками, також постраждала: з 5 квітня на її товари діє 26% мито.
Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік і має найбільший ринок у США. З такими високими тарифами компанія стикається з дилемою: взяти витрати на себе та зменшити свою маржу або перекласти це на споживачів — що може безпосередньо вплинути на попит.
За даними аналітиків, опитаних Reuters і агентством Counterpoint Research, ціни можуть зрости на 30−40%. У четвер акції Apple впали на 9,3%, що стало найгіршим днем з березня 2020 року.
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Завод у Жундіаї вже збирає iPhone у Бразилії
Можливість розширення виробництва в Бразилії почали вивчати ще минулого року, з оновленням обладнання та промислових процесів. Foxconn у Жундіаї вже збирає базові моделі iPhone 13, 14, 15 і нещодавно отримала дозвіл від Агенції з нагляду за телекомунікаціями Бразилії (Anatel) на виробництво iPhone 16.
Схвалення наразі поширюється лише на базову модель, тоді як більш просунуті моделі, такі як iPhone 16 Pro і Pro Max, продовжують імпортуватися. Проте, збільшення виробництва смартфонів може отримати популярність, якщо Apple потрібно буде перерозподілити своє глобальне виробництво, щоб зменшити тарифні витрати.
Foxconn в Бразилії працює за спеціальним режимом, який дозволяє знижувати місцеві податки, але до цього часу це виробництво не призвело до значного зниження кінцевих цін на iPhone в країні. Тому фокус може змінитися: використовувати Бразилію як пункт складання для експорту на американський ринок — де тарифи на товари з Бразилії нижчі, ніж на товари з Китаю та Індії.
Бразилія стає планом Б на тлі логістичної кризи
Згідно з даними Counterpoint, зростання тарифів може змусити Apple переглянути свої довгострокові плани щодо Індії.
«Якщо високі тарифи на iPhone, виготовлені в Індії, збережуться, це вплине на попит у США», — зазначають аналітики консалтингової компанії. Для Бразилії це може стати рідкісною можливістю.
Рішення Apple залежатиме від здатності заводу в Бразилії впоратися з більшим обсягом виробництва, не порушуючи терміни, логістику та контроль якості.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.
Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.
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Коментарі - 8
Но ему достаточно далеко до китайских фабрик Foxconn
с их режимом работы под названием 996 или в переводе:
с 09:00 до 09:00, шесть дней в неделю…
Перенести производство айфонов в США — не возможно,
ведь у Apple нет собственного производства ни в Китае,
ни во Вьетнаме ни в Индии ни в Бразилии — там везде
фабрики компании Foxconn…
Почитайте на досуге, например, публикацию по ссылке:
https://bit.ly/4ll1K4H
надо будет платить американские зарплаты и работать сотрудники
будут не более 40 часов в неделю плюс социальный пакет от фирмы…
Боюся, що ми йдемо кілометровими кроками в часи, коли шкіряні мішки взагалі не будуть працювати ніде.