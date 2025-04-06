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6 квітня 2025, 12:24

Apple розглядає можливість розширення виробництва iPhone в Бразилії, щоб обійти тарифи Трампа — ЗМІ

Apple розглядає можливість розширення виробництва iPhone в Бразилії як спосіб обійти імпортні мита, оголошені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. На користь країни нижчі взаємні тарифи США, встановлені на рівні 10%. Про це повідомляє бразильське видання Exame з посиланням на свої джерела.

Apple розглядає можливість розширення виробництва iPhone в Бразилії як спосіб обійти імпортні мита, оголошені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
Фото: AI

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У поточному ланцюжку виробництва, залежно від того, що більше ніж половина поставок надходить з Китаю, «яблучні» смартфони можуть бути на 40% дорожчими для американських споживачів.

Індія, яка в останні роки набула важливого значення в стратегії Apple і яка подвоїла виробництво iPhone між 2024 і 2025 роками, також постраждала: з 5 квітня на її товари діє 26% мито.

Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік і має найбільший ринок у США. З такими високими тарифами компанія стикається з дилемою: взяти витрати на себе та зменшити свою маржу або перекласти це на споживачів — що може безпосередньо вплинути на попит.

За даними аналітиків, опитаних Reuters і агентством Counterpoint Research, ціни можуть зрости на 30−40%. У четвер акції Apple впали на 9,3%, що стало найгіршим днем з березня 2020 року.

Читайте також: Ціни на iPhone у США можуть зрости на понад 40% через тарифи Трампа. Чи зачепить це українців

Завод у Жундіаї вже збирає iPhone у Бразилії

Можливість розширення виробництва в Бразилії почали вивчати ще минулого року, з оновленням обладнання та промислових процесів. Foxconn у Жундіаї вже збирає базові моделі iPhone 13, 14, 15 і нещодавно отримала дозвіл від Агенції з нагляду за телекомунікаціями Бразилії (Anatel) на виробництво iPhone 16.

Схвалення наразі поширюється лише на базову модель, тоді як більш просунуті моделі, такі як iPhone 16 Pro і Pro Max, продовжують імпортуватися. Проте, збільшення виробництва смартфонів може отримати популярність, якщо Apple потрібно буде перерозподілити своє глобальне виробництво, щоб зменшити тарифні витрати.

Foxconn в Бразилії працює за спеціальним режимом, який дозволяє знижувати місцеві податки, але до цього часу це виробництво не призвело до значного зниження кінцевих цін на iPhone в країні. Тому фокус може змінитися: використовувати Бразилію як пункт складання для експорту на американський ринок — де тарифи на товари з Бразилії нижчі, ніж на товари з Китаю та Індії.

Бразилія стає планом Б на тлі логістичної кризи

Згідно з даними Counterpoint, зростання тарифів може змусити Apple переглянути свої довгострокові плани щодо Індії.

«Якщо високі тарифи на iPhone, виготовлені в Індії, збережуться, це вплине на попит у США», — зазначають аналітики консалтингової компанії. Для Бразилії це може стати рідкісною можливістю.

Рішення Apple залежатиме від здатності заводу в Бразилії впоратися з більшим обсягом виробництва, не порушуючи терміни, логістику та контроль якості.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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VSKravchenko
VSKravchenko
6 квітня 2025, 12:45
#
За даними аналітиків, опитаних Reuters і агентством Counterpoint Research, ціни можуть зрости на 30−40%. У четвер акції Apple впали на 9,3%, що стало найгіршим днем з березня 2020 року. Тільки акції Apple зараз коштують на 300% більше ніж у березні 2020 року, мені здається що правильніше сказати що вони повертаються до траєкторії нормального росту (бабл здувається)
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VSKravchenko
VSKravchenko
6 квітня 2025, 12:47
#
Це вийшло- За рахунок неадекватних вливань у фондову біржу, такий ріст акцій як був, просто неадекватний, тому опуститься до ±80$ за акцію, можна буде сказати що повернулися ціни до нормального росту
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Qwerty1999
Qwerty1999
6 квітня 2025, 13:02
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«Foxconn в Бразилії працює за спеціальним режимом...»

Но ему достаточно далеко до китайских фабрик Foxconn
с их режимом работы под названием 996 или в переводе:
с 09:00 до 09:00, шесть дней в неделю

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VSKravchenko
VSKravchenko
6 квітня 2025, 13:24
#
Я думаю что эти переносы в Бразилию не более чем игра на публику, когда возникнет торговый дисбаланс уже с Бразилией, полетят и туда тарифы 50%, я думаю что эпл делает это заявление чтобы выторговать себе что-то взамен на перенос в США, например какие-то налоговые преференции, хотя бы на какое-то время
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Qwerty1999
Qwerty1999
6 квітня 2025, 13:29
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«перенос в США…»

Перенести производство айфонов в США — не возможно,
ведь у Apple нет собственного производства ни в Китае,
ни во Вьетнаме ни в Индии ни в Бразилии — там везде
фабрики компании Foxconn…

Почитайте на досуге, например, публикацию по ссылке:
https://bit.ly/4ll1K4H
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VSKravchenko
VSKravchenko
6 квітня 2025, 13:34
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Я понимаю это, но мощности можно сделать в перспективе хотя бы для внутреннего рынка США
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Qwerty1999
Qwerty1999
6 квітня 2025, 14:20
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И сколько тогда будет стоить такой айфон, если на таком производстве
надо будет платить американские зарплаты и работать сотрудники
будут не более 40 часов в неделю плюс социальный пакет от фирмы…
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BobKickass
BobKickass
6 квітня 2025, 14:58
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и работать сотрудники будут не более 40 часов в неделю

Боюся, що ми йдемо кілометровими кроками в часи, коли шкіряні мішки взагалі не будуть працювати ніде.
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