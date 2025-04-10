Ціна iPhone може зрости до $3 500 у разі перенесення виробництва у США — CNN

Президент США Дональд Трамп похвалився, що «робочі місця та фабрики повернуться», коли він запровадив безпрецедентні тарифи по всьому світу. Проте якщо iPhone почнуть виробляти у США, то ціни на популярні смартфони можуть зрости більше ніж у три рази — приблизно до $3 500. Про це керівник відділу технологічних досліджень у фінансовій компанії Wedbush Securities Ден Айвз заявив у коментарі CNN.

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За його словами, для виробництва iPhone у США необхідно відтворити складну виробничу екосистему, яка зараз існує в Азії.

«Ви будуєте це (ланцюжок поставок) у США на заводі в Західній Вірджинії та Нью-Джерсі. Це будуть iPhone за 3 500 доларів», — сказав Айвз, маючи на увазі виробничі підприємства або високотехнологічні виробничі потужності, де зазвичай виготовляються комп’ютерні мікросхеми, які живлять електронні пристрої.

І навіть у цьому випадку переміщення лише 10% ланцюжка поставок до США Apple коштуватиме приблизно $30 млрд. Крім того, це займе 3 роки.

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Виробництво та складання деталей смартфонів перемістилися в Азію десятиліття тому, оскільки американські компанії в основному зосереджувалися на розробці програмного забезпечення та дизайні продуктів, що приносило набагато більший прибуток.

Цей крок допоміг зробити Apple однією з найдорожчих компаній у світі та закріпити себе як домінуючого виробника смартфонів.

З моменту інавгурації Трампа наприкінці січня 2025 року акції Apple втратили близько 25% своєї вартості через побоювання щодо впливу мит на її розгалужений ланцюг поставок, який сильно залежить від Китаю та Тайваню. Близько 90% iPhone збираються в Китаї.

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Чіпи для iPhone в основному виробляються на Тайвані, а екранні панелі постачаються південнокорейськими компаніями. Деякі інші компоненти виготовляються в Китаї, а остаточне складання в основному проводиться також у Піднебесній.

У лютому Apple оголосила, що інвестує $500 млрд у США протягом наступних чотирьох років, щоб розширити виробництво за межами Китаю та уникнути мит Трампа.

Аналітики Bank of America на чолі з Вамсі Моханом зазначили, що вартість iPhone може зрости на 25% виключно через вищу вартість робочої сили в США, повідомляє Bloomberg.

Попри те, що технологічний гігант може знайти внутрішню робочу силу для збирання пристроїв, значна частина деталей, що використовуються для виробництва iPhone, все одно буде збиратися в Китаї та імпортуватися до США.

Аналітики наголосили, що якщо припустити, що Apple доведеться платити відповідні тарифи на цей імпорт, то його загальна вартість зросте на 90% або більше.

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