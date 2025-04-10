Трамп підвищив мито на товари з Китаю до 125%

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

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Підвищення мита

«Зважаючи на неповагу з боку Китаю щодо світових ринків, я підвищую мита, що стягуються США з Китаю, до 125%, вони набувають чинності негайно», — написав Трамп.

Для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення тарифів, дія нових мит призупинена на 90 днів. Припинення торкнулося більшості торгових партнерів США в Азії.

Тарифна війна

2 квітня Трамп оголосив про введення дзеркальних мит на товари іноземних торгових партнерів США (загалом до списку потрапили 185 держав). Мінімальний базовий розмір мит становитиме 10%, але для низки країн мита підраховані індивідуально залежно від торгового дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами. Наприклад, для Китаю мита спочатку мали становити 34%.

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У відповідь Пекін вирішив запровадити з 10 квітня додаткові мита у розмірі 34% на товари із США.

9 квітня Трамп дав вказівку ставку мит на китайські товари «змінити, виключивши «34%» у кожному місці, де вони зазначені, і вставивши замість них «84%» у всіх зовнішньоторговельних документах. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства.

CNBC зазначав, що США були готові переглянути свою позицію щодо підвищення мит на китайські товари, якби Китай відмовився від мит у відповідь на американські товари. Однак у Пекіні заявляли, що не збираються йти на поступки.

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Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США із 34% до 84% з 10 квітня.