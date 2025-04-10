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10 квітня 2025, 8:12

Трамп підвищив мито на товари з Китаю до 125%

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%.
Фото: Getty images

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Підвищення мита

«Зважаючи на неповагу з боку Китаю щодо світових ринків, я підвищую мита, що стягуються США з Китаю, до 125%, вони набувають чинності негайно», — написав Трамп.

Для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення тарифів, дія нових мит призупинена на 90 днів. Припинення торкнулося більшості торгових партнерів США в Азії.

Тарифна війна

2 квітня Трамп оголосив про введення дзеркальних мит на товари іноземних торгових партнерів США (загалом до списку потрапили 185 держав). Мінімальний базовий розмір мит становитиме 10%, але для низки країн мита підраховані індивідуально залежно від торгового дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами. Наприклад, для Китаю мита спочатку мали становити 34%.

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У відповідь Пекін вирішив запровадити з 10 квітня додаткові мита у розмірі 34% на товари із США.

9 квітня Трамп дав вказівку ставку мит на китайські товари «змінити, виключивши «34%» у кожному місці, де вони зазначені, і вставивши замість них «84%» у всіх зовнішньоторговельних документах. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства.

CNBC зазначав, що США були готові переглянути свою позицію щодо підвищення мит на китайські товари, якби Китай відмовився від мит у відповідь на американські товари. Однак у Пекіні заявляли, що не збираються йти на поступки.

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Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США із 34% до 84% з 10 квітня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
10 квітня 2025, 8:19
#
Перехід від торгових війн до перших пострілів — це лише питання часу.
+
+15
Три літри
Три літри
10 квітня 2025, 8:22
#
Трамп віддає весь світ Китаю, які постріли?
+
0
Три літри
Три літри
10 квітня 2025, 8:21
#
Проспали новину.
+
0
vovan9870
vovan9870
10 квітня 2025, 8:41
#
Це тепер китайський імпорт в США буде оформлятися як виготовлений в Україні?
+
0
Три літри
Три літри
10 квітня 2025, 8:49
#
Поруч є В'єтнам.
+
0
Я_ __
Я_ __
10 квітня 2025, 9:10
#
«„Зважаючи на неповагу з боку Китаю щодо світових ринків, я підвищую мита, що стягуються США з Китаю, до 125%, вони набувають чинності негайно“, — написав Трамп.»

Сказав той хто дуже «поважає» світові ринки) ну, цікаво чим закінчиться і сподіваюся що обидві країни не візьмуться за зброю, а будуть «воювати» суто в економічній площині, в будь-якому випадку, українців ніхто не спитає і від нас там нічого не залежить, бо у важковаговиків своя гра
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