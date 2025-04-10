Трамп призупинив на 90 днів підвищення мита для низки країн

Президент США Дональд Трамп оголосив, що вирішив поставити на паузу на 90 днів підвищення мита на імпорт щодо понад 75 країн, які запросили діалог із цього питання. Передбачається, що протягом цього періоду дані країни сплачуватимуть мита у мінімальному розмірі — 10%.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скасування мит

«Я санкціонував 90-денну паузу і суттєво знижені до 10% мита у відповідь на цей період», — написав він у Truth Social.

Трамп зазначив, що це торкнулося понад 75 країн, які відправили до США своїх представників для переговорів і не спробували відповісти на американські мита у жодній формі.

Bloomberg зазначає, що поки що неясно, які саме країни отримають цю паузу. Агентство додає, що ці країни дійсно протягом цього періоду «все одно сплачуватимуть мита в 10%, що набули чинності ще в суботу».

Для Китаю, який став підвищувати відповідне мито, Трамп негайно ввів підвищення тарифів до 125%.