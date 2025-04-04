Ціни на iPhone у США можуть зрости на понад 40% через тарифи Трампа. Чи зачепить це українців

Президент США Дональд Трамп запровадив низку масштабних тарифів щодо країн по всьому світу, які можуть суттєво змінити картину глобальної торгівлі. Про це повідомляє Reuters.

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За словами аналітиків, серед найбільш уразливих товарів можуть опинитися споживчі продукти, зокрема iPhone — їхня ціна може зрости на 30−40%, якщо компанія перекладе витрати на споживачів.

Більшість iPhone досі виготовляють у Китаї, на який було накладено тариф у розмірі 54%. Якщо ці мита залишаться в силі, Apple опиниться перед складним вибором: або взяти додаткові витрати на себе, або перекласти їх на покупців.

У четвер акції компанії впали на 9,3%, що стало найгіршим днем з березня 2020 року.

Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік, її найбільші ринки включають Сполучені Штати, Китай і Європу.

Згідно з прогнозами аналітиків Rosenblatt Securities, вартість всіх iPhone може зрости на 43%. Як це позначиться на цінах:

Базова модель iPhone 16 була випущена в США за ціною $799, але його ціна може зрости до $1 142.

Більш дорогий iPhone 16 Pro Max з 6,9-дюймовим дисплеєм і 1 терабайтом пам’яті, який зараз продається за $1 599, може коштувати майже $2 300.

Ціна найдешевшого iPhone 16e, який зараз у США коштує від $599, може зрости до $856.

При цьому інша техніка Apple також може зрости у ціні:

Apple Watch — на 43%;

iPad — на 42%;

Mac — на 39%;

AirPods — на 39%.

Чи подорожчають iPhone в Україні

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телеканалу «Київ» заявив, що подорожчання iPhone не торкнеться українців.

Це пов'язано з тим, що смартфони імпортують в Україну безпосередньо з Китаю чи Тайваню.

«Наші iPhone не їдуть через Америку. Наші айфони їдуть напряму. Тобто ми отримуємо їх без будь-яких митних обмежень», — зазначив експерт.

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Чи зможе Apple уникнути подорожчання

Під час першого президентського терміну Трамп вже вводив тарифи на китайський імпорт, щоб стимулювати компанії перенести виробництво до США або сусідніх країн, таких як Мексика. Тоді Apple вдалося отримати певні пільги, але цього разу таких винятків поки не було.

Попри те, що частину виробництва Apple перенесла до В'єтнаму та Індії, ці країни також отримали нові мита від США — 46% для В'єтнаму та 26% для Індії.

За словами співзасновника Counterpoint Research Ніла Шаха, Apple повинна підняти ціни в середньому щонайменше на 30%, щоб компенсувати імпортні мита.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.