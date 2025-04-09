Сполучені Штати запровадили мита в розмірі 104% на китайські товари, оскільки Китай не скасував свої дзеркальні тарифи у відповідь на вимогу США. Про це повідомив кореспондент Fox News Едвард Лоуренс із посиланням на слова прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт.
США ввели 104% мита на товари з Китаю
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Зазначається, що збір мита у 104% розпочинається з середи, 9 квітня.
Раніше президент США Дональд Трамп обурився тим, що Китай запровадив дзеркальні мита у відповідь на дії Білого дому, та пригрозив ввести додаткові мита проти Китаю, якщо Пекін не зробить крок назад.
Трамп заявив, що починаючи з 9 квітня США запровадять додаткові мита проти Китаю в розмірі 50%, що збільшить рівень митних зборів до 104%.
Читайте також: Китай відповів на погрози Трампа: «Будемо боротися до кінця»
Нагадаємо
Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.
Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.
Читайте також: Мита Трампа: як вони вплинуть на українську економіку та ціни
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 14
Довелось спеціально взяти в руки ойфон щоб додати тобі красиву картинку в коментарі.
П.С.
чувак, ти реально підгорів через згадування ойфона? все погано