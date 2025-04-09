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9 квітня 2025, 8:45

США ввели 104% мита на товари з Китаю

Сполучені Штати запровадили мита в розмірі 104% на китайські товари, оскільки Китай не скасував свої дзеркальні тарифи у відповідь на вимогу США. Про це повідомив кореспондент Fox News Едвард Лоуренс із посиланням на слова прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт.

Сполучені Штати запровадили мита в розмірі 104% на китайські товари, оскільки Китай не скасував свої дзеркальні тарифи у відповідь на вимогу США.
Фото: AI

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Зазначається, що збір мита у 104% розпочинається з середи, 9 квітня.

Раніше президент США Дональд Трамп обурився тим, що Китай запровадив дзеркальні мита у відповідь на дії Білого дому, та пригрозив ввести додаткові мита проти Китаю, якщо Пекін не зробить крок назад.

Трамп заявив, що починаючи з 9 квітня США запровадять додаткові мита проти Китаю в розмірі 50%, що збільшить рівень митних зборів до 104%.

Читайте також: Китай відповів на погрози Трампа: «Будемо боротися до кінця»

Нагадаємо

Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
0
Три літри
Три літри
9 квітня 2025, 8:53
#
Вітаю айфонозалежних — ваш ойфон став в два рази дорожче ніж ви його купували.
+
+88
bosyak
bosyak
9 квітня 2025, 9:14
#
Не факт, якщо не буде заходити в штати фізично, то може навіть і подешевшати :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 квітня 2025, 9:58
#
Китайські айфони викуплять китайці та росіяни
+
+13
bosyak
bosyak
9 квітня 2025, 10:40
#
Вони всі виробляються не в штатах.
+
+43
HooToo
HooToo
9 квітня 2025, 9:50
#
Ще не відомо хто тут айфонозалежний. Той хто має айфон чи той хто пише про тих хто має айфон при першій нагоді. 🤡
+
0
Три літри
Три літри
9 квітня 2025, 11:21
#
Не викупити сарказм лише тому що автору коментаря ліньки вставляти смайлик з айфону (а на компі його немає) — ✅

Довелось спеціально взяти в руки ойфон щоб додати тобі красиву картинку в коментарі.

П.С.
чувак, ти реально підгорів через згадування ойфона? все погано
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 квітня 2025, 11:54
#
Если вы живёте в штатах, да. Для всего прочего мира изменений ноль
+
0
Aldruino
Aldruino
9 квітня 2025, 10:04
#
Китайський англійський.
+
+45
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
9 квітня 2025, 10:11
#
— У вас сало, яблоки есть? — А вам зачем? — Вы везёте с собой продукты? Яблоки? Сало? — А здесь разве не продают? — Вы не поняли. Это карантин. — Болеете?
+
+13
LSD75
LSD75
9 квітня 2025, 10:36
#
Хорошие цитаты из фильма «Брат 2»,а главное -актуальные
+
0
LSD75
LSD75
9 квітня 2025, 10:39
#
Вообще к этой войне и шло, теперь посмотрим,кто выйдет победителем
+
+28
Qwerty1999
Qwerty1999
9 квітня 2025, 10:44
#
Проиграют все
+
0
Nippy
Nippy
9 квітня 2025, 10:52
#
Ждем блокаду Тайваня.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 квітня 2025, 11:56
#
Американским потребителям не позавидуешь. Как и их же компаниям у которых заводы в других странах.
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