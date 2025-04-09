Тарифна війна: Китай не відступає й підіймає мито для США до 84%

Китай оголосив про введення 84%-ного мита на продукцію зі США у відповідь на дії Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

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Нові тарифи набудуть чинності з четверга, 10 квітня. Водночас Міністерство торгівлі Китаю посилило тиск, додавши 12 американських компаній до списку експортного контролю та внісши 6 інших до переліку «ненадійних організацій».

Цей крок Пекіна став черговим загостренням торговельної війни, демонструючи готовність Китаю відповідати на американські мита з не меншою силою.

Тарифний наступ Трампа

2 квітня Трамп оголосив про введення наймасштабніших за століття мит на майже весь імпорт до США. Базова ставка складе 10%, а для окремих країн діятимуть «дзеркальні» тарифи, розраховані залежно від торговельного дефіциту з цими державами.

9 квітня набули чинності нові укази про «відплатні» мита на товари з 57 країн. Вони додають до базових 10% ще один шар обмежень: для Китаю загальна ставка сягнула 104%, для інших країн — від 17% до 50%.