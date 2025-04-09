Акції на фондових ринках у всьому світі падають на тлі тарифів Трампа

Фондові ринки впали в усьому світі після того, як набули чинності нові мита президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Telegraph.

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Індекс FTSE 100 впав більш ніж на 2,3% в Лондоні, тоді як токійський еталонний індекс Nikkei закрився падінням на 3,9%, оскільки світ постраждав від найвищого рівня тарифів США з початку 20 століття.

Гонконзький індекс Hang Seng впав на 4,3% після того, як Трамп виконав свою погрозу ввести 104% мита на китайські товари. Пізніше він відновив більшу частину своїх збитків, переживши на початку цього тижня найгірший день з 1997 року.

Європейські акції знизилися через день після зростання на тлі сподівань, що Трамп укладе угоду з Китаєм.

Європейський індекс Stoxx 600 впав на 2,6%, в той час як німецький індекс Dax знизився на 2,1% на тлі попередження міністра фінансів про підвищену ймовірність рецесії.

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Індекс S&P 500, до якого входять найбільші компанії США, у вівторок втратив понад 2%, перекривши попереднє зростання більш як на 4%, після того як надії на торговельну угоду між США та Китаєм зникли.

Акції фармацевтичних компаній зазнали різкого падіння на початку торгів у Європі після заяви Трампа у вівторок про те, що США невдовзі оголосять про «значне» мито на імпорт ліків.

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Падіння долара

Інвестори також «відвернулися» від долара та казначейських облігацій США, що стає тривожним сигналом для адміністрації Трампа на тлі занепокоєння щодо американської економіки.

Британський фунт зріс на 0,5% проти американської валюти до $1,283, а євро — на 0,8% до $1,104. Долар впав на 0,6% щодо єни.

Держоблігації США

Дохідність 10-річних держоблігацій США — орієнтир вартості запозичень для федерального уряду — зросла цього тижня на 41 базисний пункт на тлі занепокоєння щодо подальшого статусу цих паперів як «тихої гавані» для інвесторів.

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Нагадаємо

Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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