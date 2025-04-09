Розпродаж казначейських облігацій США набирає обертів через дії Трампа

Державні облігації США, які довгий час вважалися надійним притулком під час ринкових потрясінь, здається, втрачають цей статус. Причина — побоювання, що торгова «війна» президента Дональда Трампа з усім світом може призвести до стагфляції. Про це пише Bloomberg.

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Зростання дохідності

Дохідність 30-річних казначейських облігацій США зросла на 25 базисних пунктів — це найбільший денний стрибок із листопада 2023 року. Розпродаж американського держборгу накрив і розвинені ринки: базові облігації Австралії, Нової Зеландії та Японії різко подорожчали в дохідності, а ф’ючерси на європейські облігації пішли вниз.

Ця хвиля розпродажу відображає тривогу інвесторів: замість того, щоб ховатися в облігаціях США, вони тікають від них, боячись економічного застою з одночасним зростанням цін — класичної стагфляції, яку може розпалити політика Трампа.

Тарифний наступ Трампа

2 квітня Трамп оголосив про введення наймасштабніших за століття мит на майже весь імпорт до США. Базова ставка складе 10%, а для окремих країн діятимуть «дзеркальні» тарифи, розраховані залежно від торговельного дефіциту з цими державами.

9 квітня набули чинності нові укази про «відплатні» мита на товари з 57 країн. Вони додають до базових 10% ще один шар обмежень: для Китаю загальна ставка сягнула 104%, для інших країн — від 17% до 50%.