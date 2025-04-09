Нафта скотилася до чотирирічного дна через торговельну війну

Ціни на нафту обвалилися до найнижчих позначок за чотири роки, оскільки тарифне протистояння між США та Китаєм розпалює страхи щодо попиту, а пропозиція на ринку зростає. Про це пише Reuters.

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Крах котирувань

Станом на 04:23 за Гринвічем ф’ючерси на Brent утратили $2,38 (3,79%), опустившись до $60,44 за барель. Американська WTI подешевшала на $2,46 (4,13%), до $57,12. Обидва сорти нафти пробили дно лютого 2021 року, позначивши п’яту сесію падіння поспіль.

Тарифи Трампа як тригер

Обвал почався після того, як Дональд Трамп оголосив про мита на більшість імпорту, запровадивши 104%-ний бар'єр для Китаю. Інвестори побоюються, що глобальна торгова війна загальмує економіку й обрушить попит на паливо.

Російська нафта під ударом

Падіння зачепило й інші марки: ціна російської ВСТО вперше в історії просіла нижче $60 за барель — верхньої межі західних цін. Це посилює тиск на економіки, залежні від експорту нафти.

Торгова ескалація й надлишок пропозиції штовхають «чорне золото» в дедалі глибшу прірву, залишаючи ринки в напрузі.