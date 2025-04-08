«Трамп пригрозив запровадити додаткові мита у 50% на товари з Китаю»

США запровадять додаткові мита у розмірі 50% для Китаю з 9 квітня, якщо Пекін не скасує тарифи в 34% на американські товари. Про це в написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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Що відомо

«Якщо Китай не скасує підвищення на 34% своїх і без того давніх торгових зловживань до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати введуть додаткові мита на Китай у розмірі 50%, починаючи з 9 квітня», — написав Трамп.

У разі відмови Китаю скасувати додаткові мита, всі переговори щодо зустрічей представників двох країн будуть припинені.

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Водночас переговори з іншими країнами, які також попросили зустрічі на тему мит, «відбудуться негайно», додав президент США.

Передісторія

Починаючи з 12:01 10 квітня 2025 року на всі імпортні американські товари у Китаї додатково стягуватиметься мито розміром 34% понад чинні тарифні ставки.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, із країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, із Ізраїлю — 17%, із Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). Росію в переліку не згадано.

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