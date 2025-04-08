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8 квітня 2025, 10:06

Трамп пригрозив запровадити додаткові мита у 50% на товари з Китаю

США запровадять додаткові мита у розмірі 50% для Китаю з 9 квітня, якщо Пекін не скасує тарифи в 34% на американські товари. Про це в написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

США запровадять додаткові мита у розмірі 50% для Китаю з 9 квітня, якщо Пекін не скасує тарифи в 34% на американські товари.
Фото: getty images

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Що відомо

«Якщо Китай не скасує підвищення на 34% своїх і без того давніх торгових зловживань до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати введуть додаткові мита на Китай у розмірі 50%, починаючи з 9 квітня», — написав Трамп.

У разі відмови Китаю скасувати додаткові мита, всі переговори щодо зустрічей представників двох країн будуть припинені.

Читайте також: ЄС запропонував США нульові мита на промислові товари

Водночас переговори з іншими країнами, які також попросили зустрічі на тему мит, «відбудуться негайно», додав президент США.

Передісторія

Починаючи з 12:01 10 квітня 2025 року на всі імпортні американські товари у Китаї додатково стягуватиметься мито розміром 34% понад чинні тарифні ставки.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, із країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, із Ізраїлю — 17%, із Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). Росію в переліку не згадано.

Читайте також: Китай вдарив у відповідь: вводять додатково 34% мита на американський імпорт

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Я_ __
Я_ __
8 квітня 2025, 10:14
#
«Трамп пригрозив запровадити додаткові мита у 50% на товари з Китаю»

Шоб шо? Ну Китай теж бахне 50% на товари з сша, і що далі? зробили б одразу по 100% один до одного і ціни б всередині умовних штатів на вітчизняні товари, котрі виготовляються всередині штатів впали б в ціні, щоб охопити більше попиту та створити більшу різницю в ціні між вітчизняними виробниками та імпортними товарами, нашо оці напівміри про 25%/50%, вводьте по 100% одразу і все, все ж до цього йде

««Якщо Китай не скасує підвищення на 34% своїх і без того давніх торгових зловживань до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати введуть додаткові мита на Китай у розмірі 50%, починаючи з 9 квітня», — написав Трамп.»

І того Китай наче як нічого не знімав, значить очікуємо новин від діда з Вашингтону)
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Артур М.
Артур М.
8 квітня 2025, 11:01
#
Так у нього одна ціль, в*бати по Китаю. І заради цього він готовий покласти всіх, і американців в тому числі))).
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0
Три літри
Три літри
8 квітня 2025, 10:17
#
Його Муск придушить тією сирною шапкою.
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Aldruino
Aldruino
8 квітня 2025, 10:33
#
Виходить Трамп-гейт.
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