ЄС запропонував США нульові мита на промислові товари

Незважаючи на напруженість у торговельних відносинах Євросоюзу і США, Брюссель готовий до переговорів з Вашингтоном і пропонує йому нульові мита, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Що відомо

«Справді, ми запропонували нульові мита на промислові товари, як ми успішно зробили це з багатьма іншими торговими партнерами. Тому що Європа завжди готова до гарної угоди. Тому ми тримаємо пропозицію про неї на столі», — сказала вона на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Фон дер Ляйєн повідомила, що обговорила з главою уряду Норвегії наслідки тарифів США.

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«Ці тарифи обходяться у величезні суми насамперед споживачам і підприємствам США. Але водночас вони дуже впливають на світову економіку. Особливо відчутно постраждали країни, що розвиваються», — зазначила голова ЄК.

Європа хоче угоди зі США, але вона також готова відповісти контрзаходами та захистити свої інтереси, продовжила фон дер Ляйєн.

«І, крім того, ми також захистимо себе від непрямих ефектів через перенаправлення торгових потоків. Для цього ми створимо цільову групу з нагляду за імпортом. Ми будемо працювати з промисловістю, щоб переконатися, що у нас є необхідні підстави для наших політичних заходів. Ми залишатимемося в тісному контакті, щоб працювати разом на мене.» інтенсивну роботу із зацікавленими сторонами у промисловості Європи", — оголосила голова Єврокомісії.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, із країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, із Ізраїлю — 17%, із Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). Росію в переліку не згадано.