Найбагатші люди світу за два дні втратили $536 мільярдів через тарифну війну Трампа

500 найбагатших людей світу зазнали найбільших дводенних втрат в історії за індексом Bloomberg Billionaires, оскільки запровадження президентом США Дональдом Трампом нових тарифів спричинили обвал ринків по всьому світу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Мільярдери сукупно втратили $536 млрд — з моменту відкриття фондового ринку в четвер і до його закриття в п’ятницю. Індекс S&P 500 впав на 10,5% за два дні, а Nasdaq Composite — на 11,4%.

П’ятничне падіння на $329 млрд стало найбільшим з часів розпалу пандемії Covid-19 у 2020 році, перевищивши спад у четвер на $208 млрд. Майже 90% мільярдерів, яких відстежує індекс, у п’ятницю зазнали втрат — у середньому їхній капітал зменшився на 3,5%.

Найбільші дводенні падіння в історії індексу Bloomberg Billionaires

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Хто втратив найбільше

Найбільше за два дні втратив генеральний директор Tesla Ілон Маск. Акції автовиробника впали більш ніж на 10% у п’ятницю, що зменшило статки Маска на $31 млрд з моменту відкриття торгів у четвер. Його загальні втрати за рік становили $130 млрд.

Засновник Meta Марк Цукерберг зазнав збитків на $27 млрд, оскільки акції компанії впали майже на 14% за два дні.

Втрата $2 млрд за два дні виключила генерального директора Carvana Co. Ернеста Гарсію III зі списку 500 найбагатших людей світу — акції його компанії з продажу вживаних авто втратили 28% вартості за цей період.

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Засновник Nike Філ Найт став одним із небагатьох, хто виграв у п’ятницю. Акції компанії зросли на 2,8% після того, як Трамп заявив, що мав «дуже продуктивну розмову» з лідером В'єтнаму То Ламом щодо можливого скасування 46% мита, запровадженого напередодні для цієї країни Південно-Східної Азії, де розташована значна частина виробництва Nike.

Завдяки зростанню акцій статки Найта в цей день збільшилися на $84 млн, що частково компенсувало втрату в $3 мільярди у четвер.

Мексиканський мільярдер Карлос Слім виявився в протилежній ситуації. У четвер він ледве залишався «в плюсі», оскільки Мексику виключили зі списку країн, проти яких США планували запровадити мита, що трохи підняло головний індекс країни.

Проте вже у п’ятницю Слім не лише втратив усе, що заробив напередодні, а й більше — його статки зменшилися на $5,5 млрд через падіння мексиканської біржі Bolsa на 4,9%.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.