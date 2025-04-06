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6 квітня 2025, 10:33

Найбагатші люди світу за два дні втратили $536 мільярдів через тарифну війну Трампа

500 найбагатших людей світу зазнали найбільших дводенних втрат в історії за індексом Bloomberg Billionaires, оскільки запровадження президентом США Дональдом Трампом нових тарифів спричинили обвал ринків по всьому світу. Про це повідомляє Bloomberg.

500 найбагатших людей світу зазнали найбільших дводенних втрат в історії за індексом Bloomberg Billionaires, оскільки запровадження президентом США Дональдом Трампом нових тарифів спричинили обвал ринків по всьому світу.
Фото: AI

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Мільярдери сукупно втратили $536 млрд — з моменту відкриття фондового ринку в четвер і до його закриття в п’ятницю. Індекс S&P 500 впав на 10,5% за два дні, а Nasdaq Composite — на 11,4%.

П’ятничне падіння на $329 млрд стало найбільшим з часів розпалу пандемії Covid-19 у 2020 році, перевищивши спад у четвер на $208 млрд. Майже 90% мільярдерів, яких відстежує індекс, у п’ятницю зазнали втрат — у середньому їхній капітал зменшився на 3,5%.

Найбільші дводенні падіння в історії індексу Bloomberg Billionaires

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Хто втратив найбільше

Найбільше за два дні втратив генеральний директор Tesla Ілон Маск. Акції автовиробника впали більш ніж на 10% у п’ятницю, що зменшило статки Маска на $31 млрд з моменту відкриття торгів у четвер. Його загальні втрати за рік становили $130 млрд.

Засновник Meta Марк Цукерберг зазнав збитків на $27 млрд, оскільки акції компанії впали майже на 14% за два дні.

Втрата $2 млрд за два дні виключила генерального директора Carvana Co. Ернеста Гарсію III зі списку 500 найбагатших людей світу — акції його компанії з продажу вживаних авто втратили 28% вартості за цей період.

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Засновник Nike Філ Найт став одним із небагатьох, хто виграв у п’ятницю. Акції компанії зросли на 2,8% після того, як Трамп заявив, що мав «дуже продуктивну розмову» з лідером В'єтнаму То Ламом щодо можливого скасування 46% мита, запровадженого напередодні для цієї країни Південно-Східної Азії, де розташована значна частина виробництва Nike.

Завдяки зростанню акцій статки Найта в цей день збільшилися на $84 млн, що частково компенсувало втрату в $3 мільярди у четвер.

Мексиканський мільярдер Карлос Слім виявився в протилежній ситуації. У четвер він ледве залишався «в плюсі», оскільки Мексику виключили зі списку країн, проти яких США планували запровадити мита, що трохи підняло головний індекс країни.

Проте вже у п’ятницю Слім не лише втратив усе, що заробив напередодні, а й більше — його статки зменшилися на $5,5 млрд через падіння мексиканської біржі Bolsa на 4,9%.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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