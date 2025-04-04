Трамп розкритикував Пекін за нові мита

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Реакція президента

«Китай зробив помилку. Вони запанікували — єдине, чого вони ніяк не можуть собі дозволити», — написав президент США. На його думку, Пекін поспішив із таким кроком, втративши стратегічну витримку.

Передісторія конфлікту

Ці мита стали відповіддю Китаю на нещодавні тарифні удари від Трампа, який посилив торговельне протистояння між двома країнами. Пекін обіцяв не залишити дії США без відповіді — і стримав слово, наклавши 34%-ні мита на всі товари з Америки.

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