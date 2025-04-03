Інтернет-рітейлер Amazon вирішив купити TikTok повністю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 квітня 2025, 9:27

Інтернет-рітейлер Amazon вирішив купити TikTok повністю

Американська Amazon.com Inc., найбільший у світі інтернет-рітейлер, подала заявку на покупку всієї соцмережі TikTok китайської ByteDance. Про це пише The New York Times із посиланням на інформовані джерела.

Американська Amazon.com Inc., найбільший у світі інтернет-рітейлер, подала заявку на покупку всієї соцмережі TikTok китайської ByteDance.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Оцінка вартості соцмережі у межах пропозиції не уточнюється.

При цьому різні сторони, які беруть участь у переговорах про зміну структури власності TikTok, зважаючи на все, не сприймають пропозицію Amazon всерйоз, зазначають джерела. Пропозиція була надіслана у листі, адресованому віце-президенту США Джей Ді Венсу та міністру торгівлі країни Говарду Латнику.

Читайте також: Трамп повідомив про інтерес Microsoft до покупки TikTok

Згідно із законодавством США, із суботи TikTok не зможе продовжувати операції в країні, якщо її американський підрозділ не буде продано не китайським структурам.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявляв, що Штатам мають належати 50% TikTok, не уточнюючи, чи мають на увазі контроль з боку органів влади чи інших американських структур.

На середу у Трампа запланована зустріч із високопосадовцями Білого дому, на якій обговорюватиметься майбутнє TikTok. Потенційна угода може передбачати входження до капіталу соцмережі нових американських інвесторів, включаючи Oracle і Blackstone, без формального продажу компанії, проте неясно, наскільки така угода задовольнятиме вимоги американського законодавства.

Amazon раніше намагалася створити аналог TikTok всередині власної програми, але цього року його вилучили звідти. Згідно з поширеною думкою, цей аналог, який отримав назву Inspire, провалився з точки зору залучення онлайн-покупців.

Кількість користувачів TikTok у США становить 170 млн.

Передісторія

19 січня TikTok у США заблокували за рішенням на той момент президента Джо Байдена. Однак 20 січня після інавгурації Трампа сервіс знову запрацював, а політик підписав указ про TikTok, який відкладає заборону на соцмережу на 75 днів.

Читайте також: Трамп заявив про можливість придбання TikTok Ілоном Маском

За словами Трампа, за цей час сервіс має продати 50% акцій американським інвесторам.

Як зазначає видання, Трамп заявив, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і, ймовірно, ухвалить рішення про майбутнє популярної програми протягом 30 днів.

Читайте також: Китай хоче продати TikTok Ілону Маску

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами