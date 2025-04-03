Інтернет-рітейлер Amazon вирішив купити TikTok повністю

Американська Amazon.com Inc., найбільший у світі інтернет-рітейлер, подала заявку на покупку всієї соцмережі TikTok китайської ByteDance. Про це пише The New York Times із посиланням на інформовані джерела.

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Деталі

Оцінка вартості соцмережі у межах пропозиції не уточнюється.

При цьому різні сторони, які беруть участь у переговорах про зміну структури власності TikTok, зважаючи на все, не сприймають пропозицію Amazon всерйоз, зазначають джерела. Пропозиція була надіслана у листі, адресованому віце-президенту США Джей Ді Венсу та міністру торгівлі країни Говарду Латнику.

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Згідно із законодавством США, із суботи TikTok не зможе продовжувати операції в країні, якщо її американський підрозділ не буде продано не китайським структурам.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявляв, що Штатам мають належати 50% TikTok, не уточнюючи, чи мають на увазі контроль з боку органів влади чи інших американських структур.

На середу у Трампа запланована зустріч із високопосадовцями Білого дому, на якій обговорюватиметься майбутнє TikTok. Потенційна угода може передбачати входження до капіталу соцмережі нових американських інвесторів, включаючи Oracle і Blackstone, без формального продажу компанії, проте неясно, наскільки така угода задовольнятиме вимоги американського законодавства.

Amazon раніше намагалася створити аналог TikTok всередині власної програми, але цього року його вилучили звідти. Згідно з поширеною думкою, цей аналог, який отримав назву Inspire, провалився з точки зору залучення онлайн-покупців.

Кількість користувачів TikTok у США становить 170 млн.

Передісторія

19 січня TikTok у США заблокували за рішенням на той момент президента Джо Байдена. Однак 20 січня після інавгурації Трампа сервіс знову запрацював, а політик підписав указ про TikTok, який відкладає заборону на соцмережу на 75 днів.

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За словами Трампа, за цей час сервіс має продати 50% акцій американським інвесторам.

Як зазначає видання, Трамп заявив, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і, ймовірно, ухвалить рішення про майбутнє популярної програми протягом 30 днів.

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