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24 березня 2025, 20:00

Головне за понеділок: закон про новий вищий спецсуд, МВФ

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
24 березня 2025, 20:39
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Це несправедливо, потрібно ще в кожному селі створити по спецсуду, щоб розглядав справи проти сільради. Звісно судді мають бути з спецзарплатами і спецпенціями.
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