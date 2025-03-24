Головне за понеділок: закон про новий вищий спецсуд, МВФ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення нового вищого спеціалізованого суду, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів державної влади. Це рішення є одним із ключових «маяків», необхідних для продовження кредитної підтримки від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

МВФ розгляне виділення Україні чергового траншу 28 березня

Міжнародний валютний фонд розгляне виділення Україні чергового траншу 28 березня.

Індекс WIG-Ukraine наблизився до максимуму з початку війни на тлі переговорів в Саудівській Аравії

Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) у п’ятницю, зріс на 3,95%, досягнувши 643,70 пунктів, напередодні переговорів між делегаціями України, США та рф, запланованих на понеділок у Ер-Ріяді.

Акції «оборонки» Європи стали «мемними»: приватні інвестори знову покарали гедж-фонди