Зеленський підписав закон про новий вищий спецсуд: важливий крок для співпраці з МВФ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення нового вищого спеціалізованого суду, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів державної влади. Про це йдеться на сайті ВРУ. Це рішення є одним із ключових «маяків», необхідних для продовження кредитної підтримки від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Необхідність створення нового суду: вимога МВФ

Створення нового вищого спеціалізованого суду стало необхідним після ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва у 2022 році. Цей крок є важливим для забезпечення ефективного розгляду адміністративних справ проти центральних органів державної влади, що є однією з вимог МВФ.

Процедура відбору суддів: прозорість та доброчесність

Судді для нових судів будуть відібрані за результатами конкурсного відбору, який проведе Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС). Для забезпечення прозорості та доброчесності процесу буде створено Експертну раду, до складу якої увійдуть представники Ради суддів України та міжнародних організацій.

Міжнародна участь: гарантія незалежності

Участь міжнародних експертів в Експертній раді є гарантією незалежності та об'єктивності процесу відбору суддів. Рішення Експертної ради про невідповідність кандидата прийматиметься за умови, що за нього проголосували двоє міжнародних експертів.