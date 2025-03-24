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24 березня 2025, 15:45

Зеленський підписав закон про новий вищий спецсуд: важливий крок для співпраці з МВФ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення нового вищого спеціалізованого суду, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів державної влади. Про це йдеться на сайті ВРУ.
Це рішення є одним із ключових «маяків», необхідних для продовження кредитної підтримки від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення нового вищого спеціалізованого суду, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів державної влади.
Фото: Офіс президента України

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Необхідність створення нового суду: вимога МВФ

Створення нового вищого спеціалізованого суду стало необхідним після ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва у 2022 році. Цей крок є важливим для забезпечення ефективного розгляду адміністративних справ проти центральних органів державної влади, що є однією з вимог МВФ.

Процедура відбору суддів: прозорість та доброчесність

Судді для нових судів будуть відібрані за результатами конкурсного відбору, який проведе Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС). Для забезпечення прозорості та доброчесності процесу буде створено Експертну раду, до складу якої увійдуть представники Ради суддів України та міжнародних організацій.

Міжнародна участь: гарантія незалежності

Участь міжнародних експертів в Експертній раді є гарантією незалежності та об'єктивності процесу відбору суддів. Рішення Експертної ради про невідповідність кандидата прийматиметься за умови, що за нього проголосували двоє міжнародних експертів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+103
TAN72
TAN72
24 березня 2025, 15:48
#
Плодят тунеядцев.
+
+88
Karin77
Karin77
24 березня 2025, 15:53
#
Новые судьи будут честнее и лучше старых)))
+
+28
VS SV
VS SV
24 березня 2025, 16:15
#
Все новое, это хорошо забыто старое времен януковича)
+
0
efess
efess
24 березня 2025, 17:46
#
І які ж будуть зарплати та пенсії у ціх‘‘нових‘‘ суддів?
+
0
SergValin
SergValin
24 березня 2025, 18:47
#
Независимость так и выглядит: по требованию МВФ создаётся (ещё один) спецсуд, судьи которого будут назначаться по согласованию с представителями «международных организаций».
+
0
bonv
bonv
24 березня 2025, 19:07
#
Задрали вже зі своїми спец-судами, спец-нянями і т.п…
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