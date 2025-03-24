Індекс WIG-Ukraine наблизився до максимуму з початку війни на тлі переговорів в Саудівській Аравії

Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) у п’ятницю, зріс на 3,95%, досягнувши 643,70 пунктів, напередодні переговорів між делегаціями України, США та рф, запланованих на понеділок у Ер-Ріяді. Це наблизило його до максимуму від початку війни — 650,96 пунктів, пише « Інтерфакс-Україна ».

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Як змінилася вартість акцій

Акції компанії Milkiland подорожчали на 4,48%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК», чиї землі розташовані поблизу фронту, — на 2,25% і 1,75% відповідно, KSG-Agro — на 2,97%, а найбільшого виробника цукру в Україні «Астарти» — на 4,80%. Акції Coal Energy, шахти якої зупинені через війну, але раніше демонстрували найшвидше зростання, підскочили на 15,48%. Усі ці цінні папери входять до складу індексу WIG-Ukraine.

На Лондонській біржі (LSE), де вплив роздрібних інвесторів менший, ніж на WSE, ціна акцій найбільшого українського виробника курятини — агрохолдингу МХП — залишилася стабільною на рівні $6,1 за підсумками дня.

Акції гірничорудної компанії Ferrexpo впали на 10,83% через чергові проблеми з українськими правоохоронцями та податківцями, які заблокували повернення НДС.

Ринок українських єврооблігацій завершив тиждень без позитивної динаміки. За даними Франкфуртської фондової біржі, перед переговорами в Саудівській Аравії котирування або не змінилися, або знизилися на 0,2−1,6%, а ВВП-варранти подешевшали на 0,64%.

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