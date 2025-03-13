Головне за четвер: Нові тарифи Ощадбанку, транш від Канади та звільнення у КМДА

З 1 квітня 2025 року Ощадбанк змінює тарифи на низку банківських послуг. Оскільки багато українців отримують заробітну плату, пенсії та інші виплати через цей державний банк, зміна тарифів вплине на значну кількість клієнтів.

Земельна корупція у Києві: Кличко повідомив про масові звільнення в КМДА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в столиці.

Хліб дорожчий, молочка дешевша: які цінники на продукти побачимо до кінця березня

Цінники на їжу в Україні знову пішли вгору. За даними Держстату, лише за лютий продукти подорожчали на 1,2%, а у річному вимірі продуктова інфляція прискорилася до 15%. Для порівняння: за підсумками січня, цифри склали 1,1% та 14,1% відповідно. «Мінфін» веде власний моніторинг цін на продукти харчування. Тому редакція традиційно проаналізувала, що відбувається на продуктовому ринку.

Україна отримала перший транш від Канади обсягом $1,7 млрд у межах ініціативи G7 ERA

Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

В Україні більше 3 тисяч українців — офіційні «мільйонери»

3186 громадян протягом січня — лютого вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів — 21,8 млрд гривень.