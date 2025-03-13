З 1 квітня 2025 року «Ощадбанк» змінює тарифи на низку банківських послуг. Про це йдеться у повідомленні банку.
13 березня 2025, 10:55
З 1 квітня 2025 року Ощадбанк змінює тарифи на низку банківських послуг
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Як зміняться тарифи
Для корпоративних карток
- інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі Ощадбанку з використанням NFC-модуля, через контакт-центр Ощадбанку (IVR, оператора, чат з оператором) становитиме 5 грн;
- надання довідки про обороти по рахунку в Ощадбанку становитиме 150 грн;
- зміна ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або в контакт-центрі Ощадбанку становитиме 15 грн;
- розшук (запит), підтвердження переказу за кожною операцією з використанням платіжної картки МПС Masterсard/Visa, яка оскаржується клієнтом та потребує звернення Ощадбанку до МПС, становитиме 900 грн;
- безготівкові перекази коштів на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки в банкоматах та терміналах — 0,5% від суми +3 грн;
- безготівкові перекази коштів у терміналах з карткою за довільними реквізитами — 1,0% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн).
Для інших карток
- інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі Ощадбанку з використанням NFC-модуля становитиме 5 грн;
- вартість за випуск та перевипуск карток зручніше відображатиметься у всіх карткових тарифах;
- у тарифному пакеті «Мій рахунок» розпочато випуск нового типу карток MC Debit World (кольору тіффані);
- видача готівки через POS-термінал без використання картки, якщо картку випущено/перевипущено з будь-якої причини та ще не доставлено до установи Ощадбанку не тарифікується.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
треба ще відкриття картки за 100 баксів зробити, щоб максимальна потужність і єдність була)))