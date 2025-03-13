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13 березня 2025, 10:55

З 1 квітня 2025 року Ощадбанк змінює тарифи на низку банківських послуг

З 1 квітня 2025 року «Ощадбанк» змінює тарифи на низку банківських послуг. Про це йдеться у повідомленні банку.

З 1 квітня 2025 року «Ощадбанк» змінює тарифи на низку банківських послуг.

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Як зміняться тарифи

Для корпоративних карток

  • інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі Ощадбанку з використанням NFC-модуля, через контакт-центр Ощадбанку (IVR, оператора, чат з оператором) становитиме 5 грн;
  • надання довідки про обороти по рахунку в Ощадбанку становитиме 150 грн;
  • зміна ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або в контакт-центрі Ощадбанку становитиме 15 грн;
  • розшук (запит), підтвердження переказу за кожною операцією з використанням платіжної картки МПС Masterсard/Visa, яка оскаржується клієнтом та потребує звернення Ощадбанку до МПС, становитиме 900 грн;
  • безготівкові перекази коштів на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки в банкоматах та терміналах — 0,5% від суми +3 грн;
  • безготівкові перекази коштів у терміналах з карткою за довільними реквізитами — 1,0% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн).

Для інших карток

  • інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі Ощадбанку з використанням NFC-модуля становитиме 5 грн;
  • вартість за випуск та перевипуск карток зручніше відображатиметься у всіх карткових тарифах;
  • у тарифному пакеті «Мій рахунок» розпочато випуск нового типу карток MC Debit World (кольору тіффані);
  • видача готівки через POS-термінал без використання картки, якщо картку випущено/перевипущено з будь-якої причини та ще не доставлено до установи Ощадбанку не тарифікується.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Я_ __
Я_ __
13 березня 2025, 11:03
#
«зміна ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або в контакт-центрі Ощадбанку становитиме 15 грн;»

треба ще відкриття картки за 100 баксів зробити, щоб максимальна потужність і єдність була)))
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