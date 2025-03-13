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13 березня 2025, 13:04

Земельна корупція у Києві: Кличко повідомив про масові звільнення в КМДА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в столиці. Про це очільник міста написав у Telegram.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в столиці.
Фото: kyivcity.gov.ua

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«Щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці. Хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству», — заявив він.

Кого звільнили

Зі своїх посад в КМДА звільнені:

  • заступник голови КМДА Петро Оленич;
  • заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;
  • заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа.

Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр».

Також фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради.

Кого звільнять

Будуть звільнені наступні посадовці:

  • директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський;
  • директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій;
  • директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний;
  • заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Що стосується Комунального обʼєднання «Київзеленбуд».
Будуть звільнені:

  • Генеральний директор підприємства Юрій Бахмат;
  • Перший заступник генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Лукаш;
  • Заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального обʼєднання Олександр Гора.

«Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення», — зазначив Кличко.

Також він додав, що у сфері містобудування столиці та земельних відносин буде здійснена реорганізація, і не тільки в цих сферах.

«Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані», — наголосив Кличко.

За його словами, також уже готується пакет рішень, щоб унеможливити подібні зловживання надалі. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Зокрема, у КМДА вже підготували звернення до парламенту.

Передісторія

6 лютого 2025 року САП та НАБУ провели масштабну операцію «Чисте місто» у межах справи про корупцію у земельній та бюджетній сфері Києва.

Підозри у справі отримали 10 осіб, серед них — керівник злочинної організації, ексдепутат Київради і бізнесмен Денис Комарницький, а також заступник голови КМДА Петро Оленич, голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв. Затримати вдалося лише 7 з них.

За даними слідства, на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради та КМДА.

Злочинна організація, використовуючи службові повноваження, посади та зв’язки її учасників, встановила контроль над деякими питаннями земельної, бюджетної та інвестиційної сфер у місті Києві.

За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023−2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Водночас завдяки діям правоохоронців, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

«Українська правда» знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.

За інформацією джерела УП в правоохоронних органах, на момент реалізації операції САП та НАБУ «Чисте місто» він перебував в Україні. Далі втік за кордон. І наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Anatoll France
Anatoll France
13 березня 2025, 13:21
#
А шо по ішим містам? У Львові, Одесі, Дніпрі все ок? Чи за них, антікорупціонерам не заплачено?
+
0
Danconia
Danconia
13 березня 2025, 14:26
#
Полный порядок — брусчатку кладут по расписанию, землю отводят заносят всем кому надо — молодцы! =)
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0
Я_ __
Я_ __
13 березня 2025, 14:13
#
«заступник голови КМДА Петро Оленич;»

Як цікаво, а ми чомусь думали, що заступники без дозволу голови і не пукають, а тим паче бабки в одне рило розпилювати і не ділитися з головою, хмм :)
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