В Україні більше 3 тисяч українців — офіційні «мільйонери»

3186 громадян протягом січня — лютого вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів — 21,8 млрд гривень. Про це повідомляє ДПС.

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Мільйонери

До сплати в бюджет цими платниками визначено 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.

Наймолодшому «мільйонеру» 3,5 роки. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення.

Найстарший «мільйонер» — 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.

25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад 1 млн грн:

6 осіб — мешканці м. Києва,

4 — Київської,

3 — Закарпатської,

по 2 — мешканці Сумської та Львівської,

по 1 — мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.

Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більше ніж 44 тис. декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62 %, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Найбільш активно декларували свої доходи мешканці м. Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.

До сплати в бюджет задекларовано:

податку на доходи фізичних осіб — 436,9 млн грн, що на 15 %, або на 54,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року;

військового збору — 80,3 млн грн, що на 15 %, або на 10,4 млн грн більше.

Крім того, задекларували право на податкову знижку понад 16 тис. осіб, яким буде повернуто з бюджету 105,7 млн гривень.