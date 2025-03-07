Головне за тиждень: НБУ підняв ставку, валютні резерви зменшились

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних. Ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

Інфляція зростатиме в найближчі місяці — Нацбанк

У січні 2025 року інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала. При цьому цільовий рівень інфляції становить 5%.

Міжнародні резерви у лютому зменшилися на 6,7%

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40 145,5 млн. У лютому вони зменшилися на 6,7%.

За рік середня зарплата в Україні зросла на 23%

Середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23% порівняно з попереднім роком і досягла 21 473 гривень.

Фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС та підтримки України на 800 мільярдів євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України.

В Україну надійшли перші 752 мільйони фунтів від Британії із заморожених російських активів

У п'ятницю, 7 березня, в Україну надійшли перші 752 млн фунтів стерлінгів ($970 млн) від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.