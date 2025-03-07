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7 березня 2025, 11:32

Міжнародні резерви у лютому зменшилися на 6,7%

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40 145,5 млн. У лютому вони зменшилися на 6,7%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40 145,5 млн.
Фото: pixabay.com

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За словами регулятора, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) за відсутності надходжень від міжнародних партнерів.

В Нацбанку підкреслили, що попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Низка чинників

Зазначається, що динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

У лютому порівняно з січнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,4%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $3 022,6 млн та викупив до резервів $0,5 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду України в НБУ в лютому надійшло $255 млн від розміщення валютних ОВДП.

Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $341,6 млн, з яких:

  • $275,3 млн — борг перед Світовим банком;
  • $54,1 млн — борг перед іншими міжнародними кредиторами України;
  • $12,2 млн — обслуговування валютних ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $428,9 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $673,4 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 січня 2025 року міжнародні резерви України становили $43 787,6 млн. Це новий історичний рекорд. Загалом упродовж 2024 року вони збільшилися на 8%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
bonv
bonv
7 березня 2025, 13:20
#
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