Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40 145,5 млн. У лютому вони зменшилися на 6,7%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Міжнародні резерви у лютому зменшилися на 6,7%
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За словами регулятора, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.
Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) за відсутності надходжень від міжнародних партнерів.
В Нацбанку підкреслили, що попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Низка чинників
Зазначається, що динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.
У лютому порівняно з січнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,4%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $3 022,6 млн та викупив до резервів $0,5 млн.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду України в НБУ в лютому надійшло $255 млн від розміщення валютних ОВДП.
Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $341,6 млн, з яких:
- $275,3 млн — борг перед Світовим банком;
- $54,1 млн — борг перед іншими міжнародними кредиторами України;
- $12,2 млн — обслуговування валютних ОВДП.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $428,9 млн.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $673,4 млн.
«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що станом на 1 січня 2025 року міжнародні резерви України становили $43 787,6 млн. Це новий історичний рекорд. Загалом упродовж 2024 року вони збільшилися на 8%.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1