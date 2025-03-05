Середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23% порівняно з попереднім роком і досягла 21 473 гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
5 березня 2025, 12:15
За рік середня зарплата в Україні зросла на 23%
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Лідери за рівнем зарплат: ІТ, авіація та фінанси
Найвищі середні заробітні плати зафіксовано у таких секторах:
- Інформація та телекомунікації: 52 457 гривень (зростання на 38% порівняно з 2023 роком).
- Авіаційний транспорт: 43 938 гривень (+40%).
- Фінансова та страхова діяльність: 41 384 гривні (+20%).
Найнижчі середні зарплати: культура, мистецтво та освіта
Найнижчий рівень середньої заробітної плати спостерігається у таких сферах:
- Бібліотеки, архіви, музеї та інші заклади культури: 13 142 гривні (+20%).
- Творчість, мистецтво та розваги: 13 143 гривні (+15,8%).
- Освіта: 14 593 гривні (+17,3%).
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 16
«Освіта: 14 593 гривні (+17,3%).»
пріоритети влади в принципі зрозумілі, таким розподілом *** марафон направлений на управління ***, котрі не мають нормальної освіти, таку націю і будуємо, потужно :)
«Особисто не знаю людей, які працюють за менші гроші»
В якій сфері? на яких посадах? повільніше, ми записуємо
ще питання виникло, як на твою думку, в твоєму розумінні термін «амбіції» це про посаду чи про зп? ну, бо зараз класти плитку за 100к, це в силу обставин, бусифікації в першу чергу, а з іншого боку, «класти плитку» якось не звучить як синонім «амбіції», ти як вважаєш?
«Щоб в Києві хоча б 100к не заробляти — це потрібно зовсім неамбітним бути. Людина, яка має повагу до себе ніколи не буде працювати за 20к»
Так не будуть всі амбітні)) так само як не будуть всі бізнесменами або посадовцями, бо тоді не будуть бізнеси функціонувати))
Але раз ти вже поліз в цю кастрюлю і почав всім розповідати скільки потрібно заробляти, то хоч би зазначив на якій посаді ти свої 100к+ отримуєш?) нехай публіка бачить своїх заможних громадян)