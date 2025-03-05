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5 березня 2025, 12:15

За рік середня зарплата в Україні зросла на 23%

Середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23% порівняно з попереднім роком і досягла 21 473 гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23% порівняно з попереднім роком і досягла 21 473 гривень.
Фото Pixabay

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Лідери за рівнем зарплат: ІТ, авіація та фінанси

Найвищі середні заробітні плати зафіксовано у таких секторах:

  • Інформація та телекомунікації: 52 457 гривень (зростання на 38% порівняно з 2023 роком).
  • Авіаційний транспорт: 43 938 гривень (+40%).
  • Фінансова та страхова діяльність: 41 384 гривні (+20%).

Найнижчі середні зарплати: культура, мистецтво та освіта

Найнижчий рівень середньої заробітної плати спостерігається у таких сферах:

  • Бібліотеки, архіви, музеї та інші заклади культури: 13 142 гривні (+20%).
  • Творчість, мистецтво та розваги: 13 143 гривні (+15,8%).
  • Освіта: 14 593 гривні (+17,3%).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+75
KValera
KValera
5 березня 2025, 12:25
#
Учителей забыли, они же по 4 тыс баксов получают
+
+28
Я_ __
Я_ __
5 березня 2025, 12:30
#
«Інформація та телекомунікації: 52 457 гривень (зростання на 38% порівняно з 2023 роком).»

«Освіта: 14 593 гривні (+17,3%).»

пріоритети влади в принципі зрозумілі, таким розподілом *** марафон направлений на управління ***, котрі не мають нормальної освіти, таку націю і будуємо, потужно :)
+
0
63049904
63049904
5 березня 2025, 12:41
#
Тому що одні працюють у чорну/сіру, або оптимізовують податки через ФОПів — у інших такі зарплати
+
0
w33
w33
5 березня 2025, 13:11
#
В Києві зараз середня зп 1,5 — 2к $
+
+103
godvinik
godvinik
5 березня 2025, 13:16
#
Огидна брехня
+
+30
w33
w33
5 березня 2025, 13:19
#
Особисто не знаю людей, які працюють за менші гроші
+
0
Я_ __
Я_ __
5 березня 2025, 13:43
#
W33
«Особисто не знаю людей, які працюють за менші гроші»

В якій сфері? на яких посадах? повільніше, ми записуємо
+
+13
w33
w33
5 березня 2025, 13:50
#
Наведу самий простий приклад — знайомий плитку кладе, роботи валом, за місяць мінімум 100 — 150к
+
0
Я_ __
Я_ __
5 березня 2025, 14:35
#
Прикольно, молодець він)

ще питання виникло, як на твою думку, в твоєму розумінні термін «амбіції» це про посаду чи про зп? ну, бо зараз класти плитку за 100к, це в силу обставин, бусифікації в першу чергу, а з іншого боку, «класти плитку» якось не звучить як синонім «амбіції», ти як вважаєш?
+
0
w33
w33
5 березня 2025, 14:48
#
Амбіції заробляти, бажання кращого життя своїм рідним. Можна бути директором, посада бути звучати солідно, але заробляти при цьому 50к
+
+45
Moonlighter
Moonlighter
5 березня 2025, 13:27
#
Средняя зарплата в Киеве $650. В моем окружении люди зарабатывают от 17 000 грн до 350 000 грн. Только из 10 человек 8 получает от 17к до 40к и только двое 100к и 350к. Но это не означает что средняя зарплата из этих данных будет 125к.
+
+15
w33
w33
5 березня 2025, 13:28
#
Щоб в Києві хоча б 100к не заробляти — це потрібно зовсім неамбітним бути. Людина, яка має повагу до себе ніколи не буде працювати за 20к
+
+30
Я_ __
Я_ __
5 березня 2025, 13:45
#
W33

«Щоб в Києві хоча б 100к не заробляти — це потрібно зовсім неамбітним бути. Людина, яка має повагу до себе ніколи не буде працювати за 20к»

Так не будуть всі амбітні)) так само як не будуть всі бізнесменами або посадовцями, бо тоді не будуть бізнеси функціонувати))

Але раз ти вже поліз в цю кастрюлю і почав всім розповідати скільки потрібно заробляти, то хоч би зазначив на якій посаді ти свої 100к+ отримуєш?) нехай публіка бачить своїх заможних громадян)
+
0
w33
w33
5 березня 2025, 13:53
#
Київ — це велике місто, яке дає багато можливостей достойно заробляти
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
5 березня 2025, 13:46
#
Ты когда ходишь в магазин или заправляешь автомобиль тоже кассиру и чуваку на заправке это говоришь?) А врачи, учители, менты — тоже все не амбициозные?) Доставщики еды и таксисты? Чел, я тебя наверное удивлю, но 99% населения не амбициозные. Даже среди айтишников. Есть разработчики и кодеры, которые 10 лет зарабатывают свои 2−2.5к их всё устраивает. Я не работаю по найму, но зарабатываю от $1к до $15к в месяц, а чаще вовсе получаю деньги раз на 3−6 месяцев. И при этом меня не удивляет тот факт, что есть много людей вокруг меня и умнее и амбициозней, но получают 40−60к грн.
+
+45
ccc2013
ccc2013
5 березня 2025, 13:24
#
Багато хто в Київі отримує лише15−17 тис.гривень
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