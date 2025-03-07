В Україну надійшли перші 752 мільйони фунтів від Британії із заморожених російських активів

У п'ятницю, 7 березня, в Україну надійшли перші 752 млн фунтів стерлінгів ($970 млн) від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності», — написав голова уряду у Telegram.

Він подякував британському уряду та партнерам з «Великої сімки» (G7) «за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну».

Уряд України розраховує, що всі суверенні активи рф у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь держави, зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2024 року Україна отримала $1 млрд гранту від США, забезпечений доходами від заморожених активів рф.

У жовтні 2024 року стало відомо, що Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених російських активів.