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4 березня 2025, 11:49

Фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС та підтримки України на 800 мільярдів євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України. Про це вона заявила на брифінгу у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України.
Фото: скріншот з відео

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За її словами, зараз питання не в тому, що безпека Європи під загрозою і що потрібно робити більше.

«Направду ми вже знаємо відповіді на ці питання. Реальне питання для нас, чи Європа готова діяти рішуче, як того вимагає ситуація. І чи готова Європа діяти швидко», — сказала фон дер Ляєн.

Вона повторила свою попередню заяву про потребу переозброєння Європи для забезпечення власних потреб і підтримки України.

П'ятиступеневий план

Саме тому, за її словами, вона направила європейським лідерам листа перед самітом ЄС з п'ятиступеневим планом переозброєння Європи.

Першою частиною плану є звільнення державних коштів для фінансування оборон на національному рівні.

«Держави-члени вже готові більше вкладати в оборону, якщо мають фіскальний простір. Тому ми маємо дозволити їм це. Тому ми запропонуємо можливість обходу Пакту про зростання та стабільність, що дозволить державам збільшити витрати на оборону без запуску процедури надмірного дефіциту» — пояснила президентка.

За її словами, це дозволить вивільнити до 650 млрд євро протягом чотирьох років.

Другим елементом є новий інструмент, який забезпечить 150 млрд євро позик державам-членам на оборонні інвестиції в системи ППО, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, дронові і антидронові системи та спільні закупівлі обладнання.

«З цим обладнання держави члени у великому масштабі зможуть наростити їхню підтримку України. Йдеться про негайне постачання військового обладнання для України», — сказала фон дер Ляєн.

Третій пункт — це використання сили бюджету ЄС.

«У короткостроковій перспективі ми зможемо спрямувати кошти в оборонні інвестиції», — сказала також вона, анонсувавши пропозицію, за якою держави-члени зможуть використовувати фонди згуртованості для збільшення витрат на оборону.

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Варто зазначити, що використання фондів згуртованості не вимагає одностайності, тому Угорщина чи Словаччина не можуть заблокувати такі рішення.

Два інші пункти передбачають мобілізацію приватного капіталу шляхом розширення інвестиційного ринку і через Європейський інвестиційний банк.

«ЄС готовий прийняти відповідальність. План переозброєння Європи може мобілізувати близько 800 млрд євро на оборонні витрати для безпечної і стійкої Європи» — підкреслила президентка ЄК.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
zevs1
zevs1
4 березня 2025, 11:59
#
Неужели в ЕС Проснулись, а то у них всё время глубокая озабоченность и никаких действий.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 березня 2025, 12:06
#
З вашою бюрократією і з вашими лебідями, раками та щуками — це затягнеться на 100 років. І це в кращому випадку.
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