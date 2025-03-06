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6 березня 2025, 9:22

Верховний суд США відхилив клопотання Трампа про заморожування іноземної допомоги USAID

Верховний суд США завдав удару по заморожуванню іноземної допомоги, введеної президентом Дональдом Трампом, відновивши ухвалу суду нижчої інстанції, що вимагає виплати до $2 млрд підрядникам за вже виконані роботи, пише Forbes.ua з посиланням на Bloomberg.

Верховний суд США завдав удару по заморожуванню іноземної допомоги, введеної президентом Дональдом Трампом, відновивши ухвалу суду нижчої інстанції, що вимагає виплати до $2 млрд підрядникам за вже виконані роботи, пише Forbes.ua з посиланням на Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоСудді відхилили прохання Трампа скасувати указ, який зачіпає гроші, які належать Агентству США з міжнародного розвитку та Державному департаменту.
Фото: hromadske.radio

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Судді відхилили прохання Трампа скасувати указ, який зачіпає гроші, які належать Агентству США з міжнародного розвитку та Державному департаменту.

У своїй однопараграфній ухвалі суд наказав федеральному судді першої інстанції переглянути терміни виплати грошей, оскільки початкові терміни уже минули.

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Гуманітарні організації стверджують, що заморозка фінансування перевертає сотні проєктів, змушуючи партнерів USAID звільняти або відправляти в неоплачувану відпустку тисячі американських робітників і піддаючи людей, які залежать від допомоги, ризику захворювання та смерті.

Рішення Верховного суду натякають на готовність служити стримуючим фактором для Трампа, оскільки він заявляє про свою широку владу щодо реформування уряду та скорочення витрат навіть у тих сферах, де Конгрес виділив гроші.

Рішення також передбачає, що суд, принаймні у деяких випадках, готовий підтримати суддів, які приходять до висновку, що адміністрація може порушувати закон.

Нагадаємо

Раніше окружний суддя США Амір Алі виніс ухвалу, яка дала адміністрації 36 годин на оплату робіт, виконаних до 13 лютого. Алі видав це розпорядження після того, як гуманітарні організації надали докази того, що адміністрація Трампа не виконала його попереднього розпорядження про розморозку платежів.

Команда Трампа заявила Верховному суду, що не може виконати наступного наказу Алі в такі короткі терміни. Юридичний позов відбувається в той же час, коли адміністрація звільнила або відправила у відпустку тисячі співробітників USAID.

Групи надання допомоги також хочуть, щоб суддя не дозволив Білому дому розформувати USAID і перешкодити йому обробляти платежі та відновлювати гранти та контракти.

20 січня 2025 року, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

Читайте також: Співробітників USAID по всьому світу відправлять в адміністративну відпустку

3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bosyak
bosyak
6 березня 2025, 10:02
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Дуже вільний переклад або компіляція :) «адміністрація може порушувати закон», «Групи надання допомоги», «розформувати USAID», «USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту». Переклад гуглом, він такий.
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