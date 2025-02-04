Держсекретаря США Рубіо призначили в.о. адміністратора USAID

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Що відомо

«Є речі, які ми робимо через USAID, які ми повинні продовжувати робити, і ми продовжуватимемо робити… Але все, що вони роблять, повинно узгоджуватися з національним інтересом і зовнішньою політикою Сполучених Штатів. Наша мета полягала в тому, щоб узгодити нашу зовнішню допомогу з національними інтересами. Але якщо ви відвідаєте місію за місією, посольство за посольством по всьому світу, то часто побачите, що в багатьох випадках USAID бере участь у програмах, які суперечать тому, що ми намагаємося зробити в рамках нашої національної стратегії з цією країною або з цим регіоном. Так не може тривати далі», — заявив Рубіо.

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Передісторія

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

3 лютого Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

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