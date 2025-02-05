Співробітників USAID по всьому світу відправлять в адміністративну відпустку

Увесь найманий персонал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу з 7 лютого відправляють в адміністративну відпустку. Про це повідомляється на сайті USAID.

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Винятком стане лише частина персоналу, яка відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

«Основний персонал, який, як очікується, продовжить роботу, буде поінформований керівництвом Агентства до 15:00 четверга, 6 лютого (08:00 за київським часом, — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Для персоналу, який наразі працює за межами США, USAID спільно із Державним департаментом готує план повернення до країни протягом 30 днів. При цьому контракти із державними службовцями та міжнародними спеціалістами, «які не будуть визнані основними», розірвуть.

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«Агентство розглядатиме винятки в кожному конкретному випадку та продовжуватиме термін повернення на основі особистих чи сімейних труднощів, мобільності чи безпеки, чи інших причин», — додали в USAID.

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Нагадаємо

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).