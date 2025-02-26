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26 лютого 2025, 12:17

Підрядники USAID попереджають про зупинку роботи та судові позови з мільйонними боргами

Підрядники, яким Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) заборгувало сотні мільйонів доларів, попереджають, що їм, можливо, доведеться закритися. Крім того, вони ризикують отримати судові позови в країнах, що розвиваються. Про це повідомляє Bloomberg.

Підрядники, яким Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) заборгувало сотні мільйонів доларів, попереджають, що їм, можливо, доведеться закритися.
Фото: suspilne.media

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Одна велика фірма навіть каже, що американські банки не позичатимуть їй більше грошей через побоювання, що уряд США не виконає своїх зобов’язань щодо фінансування.

Звинувачення, серед яких погрози фізичної розправи над іноземними співробітниками через несплачені борги, були висунуті в нових судових документах у понеділок.

Вони стосуються однієї з кількох справ, спрямованих на скасування 90-денного замороження фінансування та роботи закордонної допомоги, запровадженого адміністрацією Трампа, що спричинило хаос у глобальному секторі гуманітарної допомоги.

За даними Ради професійних послуг, агентство заборгувало підрядникам щонайменше $500 млн на початку лютого, що загрожує банкрутством багатьом дрібним компаніям.

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У вівторок після обіду суддя зобов'язав уряд США виплатити борги до опівночі середи, але уряд США через кілька годин подав апеляцію на це рішення. Позивачі неодноразово заявляли, що адміністрація Трампа не виконувала рішення суду.

USAID розпоряджалося приблизно $43 млрд у 2023 році. Агентство працює переважно через підрядників, які виконують проєкти від його імені по всьому світу — деякі фірми виконують проєкти розвитку на сотні мільйонів доларів щороку, переважно з низькою маржою.

Трамп проти USAID

Президент США Дональд Трамп і його радник-мільярдер Ілон Маск, який очолює так званий Департамент ефективності уряду (DOGE), стверджують, що USAID слід закрити.

Адміністрація президента відправила більшість із 10 000 співробітників USAID в адміністративну відпустку та скасувала десятки контрактів, що вплинуло на проєкти від Африки до України та призвело до втрати сотень робочих місць у США.

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Борги компаній

Один із позивачів, компанія DAI Global LLC, яка розташована неподалік від Вашингтона, у Бетесді, штат Меріленд, заявила, що не отримала жодних платежів на суму $115 млн, які заборгувало USAID, причому $70 млн прострочені щонайменше на 30 днів.

DAI заявила, що була змушена звернутися до «небанківського кредитора, який спеціалізується на складних ситуаціях», оскільки уряд США не сплатив заборгованість.

DAI, яка вже звільнила понад 500 співробітників у США, заявила, що тепер їй загрожують штрафи, податкові санкції та судові позови з боку кількох постачальників.

Крім того, компанія може зіткнутися з судовими позовами, якщо вона буде змушена тимчасово відсторонити ще 4 000 співробітників за кордоном без збереження заробітної плати в порушення місцевого трудового законодавства.

Інша компанія Chemonics International Inc., яка за останні 50 років реалізувала понад 1 000 іноземних програм допомоги в більш ніж 100 країнах, заявила в середині лютого, що має борг в понад $100 млн.

Нагадаємо

20 січня 2025 року, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

Читайте також: Співробітників USAID по всьому світу відправлять в адміністративну відпустку

3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Три літри
Три літри
26 лютого 2025, 12:29
#
Знаменита на весь світ система стримування та противаг.
+
0
Navegantes
Navegantes
26 лютого 2025, 13:05
#
Стосовно DAI Global LLC в тій же статті
The company has historically secured good commercial terms for loans because of its relationship with the US government, but now «four of the largest financial institutions in the US and Europe» are «unwilling to extend DAI any further working capital, because they have lost confidence that the US government can be counted upon to pay its legitimate bills.»

Чудовий приклад того, що якщо маєш справи з державою завжди будь пильним і тримай кишені на замку
+
+15
yarg
yarg
26 лютого 2025, 13:12
#
Ничего смешного. думаю что и в Украине куча подрядчиков на єтом влетели — американцы финансировали много чего — от ремонта школ в Харькове до продуктовых наборов беженцам.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
26 лютого 2025, 13:57
#
Шопаделать ©
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