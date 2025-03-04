США призупинили постачання зброї, в ЄС представили план підтримки України: головне за вівторок

Президент США Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити військову допомогу Україні, що стосується у тому числі ще не відправленої зброї, надання якої було погоджене за адміністрації Байдена.

Фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС та підтримки України на 800 мільярдів євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України.

Українці в лютому перестали скуповувати валюту

Населення в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,417 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,375 млрд. Чиста купівля валюти становила $958 млн.

Стратегічний резерв криптовалют США: навіщо він потрібний Трампу і як змінить світ

3 березня біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня. Це сталося після того, як президент США оголосив про плани включити його та деякі інші цифрові активи до нового стратегічного крипторезерву США.