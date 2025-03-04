Президент США Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити військову допомогу Україні, що стосується у тому числі ще не відправленої зброї, надання якої було погоджене за адміністрації Байдена. Як пише «Європейська правда», про це повідомляють Reuters та «Голос Америки» з посиланням на неназваних посадовців у Білому домі.
Трамп призупинив постачання Україні ще не відправленої зброї — ЗМІ
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Що відомо
Reuters пише, що Трамп «поставив на паузу» військову допомогу Україні після сварки із Зеленським у Білому домі.
«Президент Трамп прямо говорив, що зосереджений на досягненні миру. Нам потрібно, щоб наші партнери також були зосереджені на цьому. Ми призупиняємо та переглядаємо допомогу, аби гарантувати, що це сприятиме якомусь рішенню», — прокоментував співрозмовник видання на умовах анонімності.
У Білому домі на запит агентства не стали давати коментарів, зокрема щодо можливої тривалості паузи та обсягів і кількості зброї, якої торкнеться це рішення.
Про зупинку допомоги дізнався також кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш, наводячи такі ж слова співрозмовника з адміністрації.
«Пауза у військовій допомозі США для України стосується зброї, яка ще має бути передана. Якщо подивитися на давніші анонси адміністрації Байдена, передусім йдеться про життєво важливі ракети-перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси», — пише Остап Яриш.
Рішення президента США Дональда Трампа поставити на паузу усю військову допомогу Україні нібито стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.
Нагадаємо
Перед цим також неофіційно повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування купівлі нової зброї для України і розглядає можливість заморозити поставки зброї з американських запасів.
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Коментарі - 20
«Зеленський про план перемоги: має спрацювати до грудня»
«Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки — міжнародна угода, укладена 13 червня 2024 року між Україною та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки Україні, яка передбачає, широкий спектр військової допомоги з боку США.»
«Це список безпекових угод, підписаних між Україною та іншими країнами відповідно до Спільної декларації країн „Групи семи“ від 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 угод»
Для чого пишуть «нібито»…
-людина «нібито» у військовій формі на камеру била цивільного,
— особа «нібито» схожа на депутата збила людину на пішоходному переході,
— нібито працівник тцк нібто стріляв в цивільну особу з нібито макету зброї…
Посмотрим что скажут американские оружейники на отказ поставлять законтрактованное оружие Украине из-за того что Зе был как-то не так одет в Белом Доме, такого рода манипуляции будут бить как на будущие продажи оружия так и по доллару.
пардон, а що їм заважатиме перепродати це Пентагону, чи будь-якій іншій країні Європи?))
Тут ничего удивительного, тогда США пусть честно скажут что они никому ничего не должны и ничего больше не гарантируют и подписи предыдущих Президентов США обнуляются, тогда все остальные страны будут рассчитывать на свои силы и создавать новые объединения для усилий собственной безопасности, да и смысл тратить деньги на американское оружие если тебя в любой момент могут им шантажировать.
Я же писал о том что такие действия со стороны США с оружием будут бить непосредственно по доллару.
Сейчас речь о том США является гарантом или нет.
Потому что выглядит это следующим образом: когда твой союзник-США договорился о мире с твоим врагом за твоей спиной принуждая подписать мир, то это в чистом виде предательство Украины.
Але багато хто впевнений, що кулебених лопат вистачить.