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4 березня 2025, 9:40

Трамп призупинив постачання Україні ще не відправленої зброї — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити військову допомогу Україні, що стосується у тому числі ще не відправленої зброї, надання якої було погоджене за адміністрації Байдена. Як пише «Європейська правда», про це повідомляють Reuters та «Голос Америки» з посиланням на неназваних посадовців у Білому домі.

Президент США Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити військову допомогу Україні, що стосується у тому числі ще не відправленої зброї, надання якої було погоджене за адміністрації Байдена.
Фото: Getty images

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Що відомо

Reuters пише, що Трамп «поставив на паузу» військову допомогу Україні після сварки із Зеленським у Білому домі.

«Президент Трамп прямо говорив, що зосереджений на досягненні миру. Нам потрібно, щоб наші партнери також були зосереджені на цьому. Ми призупиняємо та переглядаємо допомогу, аби гарантувати, що це сприятиме якомусь рішенню», — прокоментував співрозмовник видання на умовах анонімності.

У Білому домі на запит агентства не стали давати коментарів, зокрема щодо можливої тривалості паузи та обсягів і кількості зброї, якої торкнеться це рішення.

Про зупинку допомоги дізнався також кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш, наводячи такі ж слова співрозмовника з адміністрації.

«Пауза у військовій допомозі США для України стосується зброї, яка ще має бути передана. Якщо подивитися на давніші анонси адміністрації Байдена, передусім йдеться про життєво важливі ракети-перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси», — пише Остап Яриш.

Рішення президента США Дональда Трампа поставити на паузу усю військову допомогу Україні нібито стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Нагадаємо

Перед цим також неофіційно повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування купівлі нової зброї для України і розглядає можливість заморозити поставки зброї з американських запасів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
+15
juular
juular
4 березня 2025, 9:55
#
По крайней мере — звучит хорошо
+
0
kingcity
kingcity
4 березня 2025, 10:09
#
Звернення Леха Валєнси та інших лідерів польської Солідарності, людей, які добре знають, що таке боротьба за свободу і демократію, до Дональда Трампа:

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
4 березня 2025, 10:13
#
Не страшно, тому що:
«Зеленський про план перемоги: має спрацювати до грудня»
«Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки — міжнародна угода, укладена 13 червня 2024 року між Україною та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки Україні, яка передбачає, широкий спектр військової допомоги з боку США.»
«Це список безпекових угод, підписаних між Україною та іншими країнами відповідно до Спільної декларації країн „Групи семи“ від 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 угод»
+
+45
Я_ __
Я_ __
4 березня 2025, 10:22
#
Потужно…вовка постарався, зробив все можливе і неможливе, треба бахнути тепер літр незламності і закусити кілограмом потужності, щоб була повна єдність.
+
+117
Я_ __
Я_ __
4 березня 2025, 10:24
#
«Президент США Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити військову допомогу Україні»

Для чого пишуть «нібито»…

-людина «нібито» у військовій формі на камеру била цивільного,
— особа «нібито» схожа на депутата збила людину на пішоходному переході,
— нібито працівник тцк нібто стріляв в цивільну особу з нібито макету зброї…
+
+45
juular
juular
4 березня 2025, 10:36
#
Да подтвердили уже. Вообще, сейчас такой быстрый информационнный поток, что, наверно ,новости лучше читать через день или два… сработает как «фильтр» и эмоций меньше тратить))) В любом случае до конца далеко, Зеленский и Европа держат курс на третью мировую… пока так видится.
+
+15
Игорь Коляда
Игорь Коляда
4 березня 2025, 10:56
#
На третю світову тримає курс тільки один дебіл з росії,порушуючи міжнародне право.
+
0
Fatclerk3994
Fatclerk3994
4 березня 2025, 10:56
#
От нєє. Історія нас вчить, що для початку світової війни без України мають підписати якусь таку «мюнхенську» мирну угоду між дєдами. А там має понестись на світову війну. Хоча історичні аналогії іноді не спрацьовують. Але частіше спрацьовують. Це всьо через те, що люди (тут і за акєяном) голосують ща популістичних політиків, які навалюють дурних передвиборних обіцянок))
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
4 березня 2025, 10:49
#
Якобы
+
+15
zevs1
zevs1
4 березня 2025, 11:04
#
Конфликтная ситуация -это тоже развитие отношений.
Посмотрим что скажут американские оружейники на отказ поставлять законтрактованное оружие Украине из-за того что Зе был как-то не так одет в Белом Доме, такого рода манипуляции будут бить как на будущие продажи оружия так и по доллару.
+
0
Я_ __
Я_ __
4 березня 2025, 11:35
#
Zevs1

пардон, а що їм заважатиме перепродати це Пентагону, чи будь-якій іншій країні Європи?))
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 березня 2025, 11:48
#
Всього навсього заборона покупцю передавати зброю Україні у будь якому вигляді
+
0
TattiReuven
TattiReuven
4 березня 2025, 11:12
#
А что удивительного? Это их право. Они тоже никому ничего не должны. Как по мне, вообще, непонятно зачем изначально вмешивались в европейские дела. Теперь все становится на свои места.
+
0
zevs1
zevs1
4 березня 2025, 11:28
#
TattiReuven
Тут ничего удивительного, тогда США пусть честно скажут что они никому ничего не должны и ничего больше не гарантируют и подписи предыдущих Президентов США обнуляются, тогда все остальные страны будут рассчитывать на свои силы и создавать новые объединения для усилий собственной безопасности, да и смысл тратить деньги на американское оружие если тебя в любой момент могут им шантажировать.
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 березня 2025, 11:39
#
Никому ничего не должны? Ну ок. А с **** доллар должен оставаться мировой валютой если США никому ничего не должны?
+
+15
zevs1
zevs1
4 березня 2025, 11:49
#
MaxTirpiz
Я же писал о том что такие действия со стороны США с оружием будут бить непосредственно по доллару.
Сейчас речь о том США является гарантом или нет.

Потому что выглядит это следующим образом: когда твой союзник-США договорился о мире с твоим врагом за твоей спиной принуждая подписать мир, то это в чистом виде предательство Украины.
+
0
juular
juular
4 березня 2025, 12:03
#
Когда успело вырасти целое поколение инфантилов. Если что-то не оправдывает ваши ожидания — это не «предательство», это проблема ваших ожиданий. Когда страна вверила свою судьбу другой стране под «жест доброй воли» — чего вы ждали? С чего вы взяли что вам все должны «дайте денег», «дайте оружие» вы когда вели политику последни 10−15 лет на что-то «своё» рассчитывали. А потом вы смеете утверждать что НЕ являетесь орудием в чужих руках… а кем вы тогда являетесь? когда президент говорит, «не возьмут нас в НАТО, тогда надо думать о своей армии, но вопрос стоит кто даст на это денег»… реально, только мне кажется это идиотизмом? «Я хочу семью детей», но кто даст мне это денег? кто будет вместо меня работать? «Я хочу государство, но я такой маленький — дайте денег мне на него». ?? так ?? То что происходит — это закономерный финал. А аргумент про «первые напали»… ну он верен только частично, наша страна ВСЕ сделала и ДАЖЕ больше — чтобы это произошло. Но вы этого не поймете никогда.
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0
san4os
san4os
4 березня 2025, 11:48
#
США є державою-гарантом безпеки України згідно з Будапештським меморандумом.

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0
TAN72
TAN72
4 березня 2025, 11:50
#
Слова из песни Кузьмы- нас кинули 😏
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 березня 2025, 12:02
#
І потрібно розуміти, що це лише початок.
Але багато хто впевнений, що кулебених лопат вистачить.
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