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4 березня 2025, 13:47

Українці в лютому перестали скуповувати валюту

Населення в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,417 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,375 млрд. Чиста купівля валюти становила $958 млн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Населення в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,417 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,375 млрд.
Фото: depositphotos

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Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти.

Загалом з початку року українці купили в банках $2,438 млрд.

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Курс долара в лютому

Курс долара на готівковому ринку в лютому коливався нижче рівня 42 гривень. У підсумку за місяць долар подешевшав на 15 копійок до 41,85 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс впав на 20 копійок до 41,50 грн/долар.

Протягом лютого офіційний курс долара коливався у вузькому діапазоні 41,50−41,70 грн/долар.

За лютий курс долара впав на 0,7% — з 41,82 грн/долар до 41,51 грн/долар.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+23
Я_ __
Я_ __
4 березня 2025, 14:05
#
«Українці в лютому перестали скуповувати валюту
Населення в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,417 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,375 млрд.»

Ці дані максимально необ`єктивні, оскільки існує так багато обмінників, плюс обмінники працюють тоді коли треба, а не виключно тоді, коли людина на роботі і щоб купити валюту в банку, треба або в обід летіти, або йти раніше з роботи, або відпрошуватися)) і ще треба спрогнозувати, яка черга може бути в банку і чи буде там валюта в принципі, бо можна замовити звісно, але це не є гарантією наявності валюти)

Чи то в обмінник прийшов, як біла людина, без черг, купив валюту скільки треба і пішов собі по своїх справах далі, не підлаштовуючись під графіки ніякі, бо обмінники і після 18:00 працюють і у вихідні дні.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 березня 2025, 14:10
#
ПОВи продають тiльки ту валюту,
що ранiше купили у населення.

Банки продають як готiвкову, так i безготiвкову валюту.
До речi, безготiвкову валюту багато банкiв продають цiлодобово, без перерви на обiд та вихiднi…
+
+15
Я_ __
Я_ __
4 березня 2025, 14:35
#
Населення не шибко цікавить безготівкова валюта, як правило))
тут класика, готівка під матрацом)

а валюту готівкову ну зручніше об`єктивно купити в обміннику без сраки мороки, без черг, де тобі ніхто не скаже «в межах купленої», як я особисто в Ощаді чув не раз…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 березня 2025, 16:00
#
Якщо комусь зручніше купувати валюту дорожче — це їх вибір…

Мені зручніше купувати валюту дешевше, чим в ПОВах…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 березня 2025, 16:21
#
Я_ __
«Ці дані максимально необ`єктивні, оскільки існує так багато обмінників»

Обменки всего-лишь продают валюту, которую ранее купили у населения,
а значит на руках у населения количество валюты остаётся неизменным…

Банки завозят наличную валюту в страну и поэтому по сальдо покупки/продажи
валюты в банках видны изменения количествча валюты на руках населения…

Ну и про купил валюты в любом ПОВе сколько надо — это тем более смешно…
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0
TattiReuven
TattiReuven
4 березня 2025, 14:52
#
Доллары покупать сейчас, вообще, непратиотично.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 березня 2025, 16:25
#
Писать такие тексты сидя в Болгарии — верх патриотизма…
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