«Українці в лютому перестали скуповувати валюту

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Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти.

Загалом з початку року українці купили в банках $2,438 млрд.

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Курс долара в лютому

Курс долара на готівковому ринку в лютому коливався нижче рівня 42 гривень. У підсумку за місяць долар подешевшав на 15 копійок до 41,85 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс впав на 20 копійок до 41,50 грн/долар.

Протягом лютого офіційний курс долара коливався у вузькому діапазоні 41,50−41,70 грн/долар.

За лютий курс долара впав на 0,7% — з 41,82 грн/долар до 41,51 грн/долар.