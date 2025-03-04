Населення в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,417 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,375 млрд. Чиста купівля валюти становила $958 млн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Українці в лютому перестали скуповувати валюту
Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти.
Загалом з початку року українці купили в банках $2,438 млрд.
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Курс долара в лютому
Курс долара на готівковому ринку в лютому коливався нижче рівня 42 гривень. У підсумку за місяць долар подешевшав на 15 копійок до 41,85 гривень.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс впав на 20 копійок до 41,50 грн/долар.
Протягом лютого офіційний курс долара коливався у вузькому діапазоні 41,50−41,70 грн/долар.
За лютий курс долара впав на 0,7% — з 41,82 грн/долар до 41,51 грн/долар.
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Коментарі - 7
Населення в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,417 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,375 млрд.»
Ці дані максимально необ`єктивні, оскільки існує так багато обмінників, плюс обмінники працюють тоді коли треба, а не виключно тоді, коли людина на роботі і щоб купити валюту в банку, треба або в обід летіти, або йти раніше з роботи, або відпрошуватися)) і ще треба спрогнозувати, яка черга може бути в банку і чи буде там валюта в принципі, бо можна замовити звісно, але це не є гарантією наявності валюти)
Чи то в обмінник прийшов, як біла людина, без черг, купив валюту скільки треба і пішов собі по своїх справах далі, не підлаштовуючись під графіки ніякі, бо обмінники і після 18:00 працюють і у вихідні дні.
що ранiше купили у населення.
Банки продають як готiвкову, так i безготiвкову валюту.
До речi, безготiвкову валюту багато банкiв продають цiлодобово, без перерви на обiд та вихiднi…
тут класика, готівка під матрацом)
а валюту готівкову ну зручніше об`єктивно купити в обміннику без сраки мороки, без черг, де тобі ніхто не скаже «в межах купленої», як я особисто в Ощаді чув не раз…
Мені зручніше купувати валюту дешевше, чим в ПОВах…
«Ці дані максимально необ`єктивні, оскільки існує так багато обмінників»
Обменки всего-лишь продают валюту, которую ранее купили у населения,
а значит на руках у населения количество валюты остаётся неизменным…
Банки завозят наличную валюту в страну и поэтому по сальдо покупки/продажи
валюты в банках видны изменения количествча валюты на руках населения…
Ну и про купил валюты в любом ПОВе сколько надо — это тем более смешно…