Держдеп США зупинив ініціативу з підтримки енергосистеми України — ЗМІ

Держдеп США припинив реалізацію проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по відновленню енергомережі України після військових атак рф. Про це пише « Європейська правда » посилаючись на слова двох представників USAID, які працюють у місії агентства в Україні.

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Що відомо

«Це значно підриває можливості цієї адміністрації вести переговори про припинення вогню, і це сигналізує росії, що ми не дбаємо про Україну чи про наші минулі інвестиції», — стверджує один із співрозмовників NBC News.

«росія веде подвійну війну в Україні: військову, а також економічну. Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою, [включаючи] зміцнення енергетичної мережі… Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи», — додає він.

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За словами співробітників USAID, припинення фінансування зробить енергетичну мережу України вразливою, оскільки вона зазнає нових нападів нових російських ракет.

На основі документа, отриманого NBC News, Державний департамент також наказав припинити програму, спрямовану на «реформування фінансового сектора».

Трамп проти USAID

Президент США Дональд Трамп і його радник-мільярдер Ілон Маск, який очолює так званий Департамент ефективності уряду (DOGE), стверджують, що USAID слід закрити.

Адміністрація президента відправила більшість із 10 000 співробітників USAID в адміністративну відпустку та скасувала десятки контрактів, що вплинуло на проєкти від Африки до України та призвело до втрати сотень робочих місць у США.

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20 січня 2025 року, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

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3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.