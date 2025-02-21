Зростання ВВП уповільнилось, МВФ розпочала перегляд програми EFF: головне за тиждень

У січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля. Про це повідомив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Топ-10 найприбутковіших банків за 2024 рік

Платоспроможні банки України за 2024 рік отримали 103,7 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 24,9% більше, ніж за 2023 рік (83,0 млрд гривень).

МВФ розпочав місію для перегляду програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочала 20 лютого у Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).

ЄС готує військову допомогу Україні на 6 мільярдів євро — Politico