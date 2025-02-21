Зростання ВВП України у січні сповільнилося до 1,5% — Мінекономіки
Зростання ВВП уповільнилось, МВФ розпочала перегляд програми EFF: головне за тиждень
У січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля. Про це повідомив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.
Топ-10 найприбутковіших банків за 2024 рік
Платоспроможні банки України за 2024 рік отримали 103,7 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 24,9% більше, ніж за 2023 рік (83,0 млрд гривень).
МВФ розпочав місію для перегляду програми EFF
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочала 20 лютого у Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).
ЄС готує військову допомогу Україні на 6 мільярдів євро — Politico
Країни-члени Європейського Союзу готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з росією. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.
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