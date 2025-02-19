Банки торік отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку — НБУ

Платоспроможні банки, за попередніми даними, за 2024 рік отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку з огляду на стале зростання обсягу кредитів високої якості та вкладень в ОВДП. Про це повідомляє НБУ .

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Що відомо

Дохідність кредитів у 2024 році стабілізувалася, однак їх обсяги продовжили зростати. За рік чистий гривневий кредитний портфель бізнесу зріс на 21%, населення — на майже 40%.

Додатковий фактор збереження прибутковості банків за підсумками 2024 року — це зростання обсягу вкладень в ОВДП за рік на 35%.

Водночас вартість фондування банків дещо знизилася через зниження ринкових депозитних ставок у першій половині 2024 року, тож банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу.

Чистий комісійний дохід за рік також зріс на 11,3%. У грудні, вперше за час повномасштабної війни, його місячний обсяг досяг передвоєнного рівня.

Деталі

Висока якість кредитного портфеля зумовила низький рівень відрахувань у резерви під кредитні ризики. Обсяг відрахувань у резерви під активи за підсумками року майже вдвічі нижчий за показник 2023 року.

Попри подальше збільшення адміністративних витрат банків, їхня операційна ефективність залишається високою.

За підсумками 2024 року лише дев’ять малих банків із 61 платоспроможного були збитковими із сукупним збитком 418 млн грн. Переважно — це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою задавнених проблем.

Високий фінансовий результат та повторне підвищення ставки податку на прибуток банків до 50% збільшило обсяги нарахованих банками податків на прибуток за 2024 рік до 83,7 млрд грн. Проте їх остаточний обсяг буде зрозумілий лише за підсумками річного аудиту звітності банків.