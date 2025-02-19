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19 лютого 2025, 8:42

ЄС готує військову допомогу Україні на 6 мільярдів євро — Politico

Країни-члени Європейського Союзу готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з росією. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Країни-члени Європейського Союзу готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з росією.
Фото: pixabay.com

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За даними видання, до пакета можуть увійти понад 1,5 млн артилерійських снарядів, а також системи ППО. Є ймовірність, що його оприлюднять перед візитом єврокомісарів в Україну 24 лютого — річницю повномасштабного вторгнення рф.

Двоє анонімних дипломатів заявили, що пакет військової допомоги на 6 млрд євро є відправною точкою, й він може збільшитися до 10 млрд євро чи більше, оскільки країни будуть вивчати свої запаси, аби зрозуміти, що вони можуть надіслати до України.

Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС розглянуть пакет допомоги під час своєї чергової зустрічі у Брюсселі, яка має відбутися наступного тижня.

Один із дипломатів заявив, що Україні можуть надати як військову техніку, так і гроші. Внесок країн ЄС буде пропорційний їхньому валовому національному доходу.

«Великий пакет військової допомоги стане відчутним проявом рішучості ЄС підтримати Україну після того, як екстрена зустріч лідерів у Парижі в понеділок не принесла конкретних рішень. Євросоюз був відсторонений від переговорів між США та росією щодо припинення війни, що викликало обурення в столицях ЄС, а також у Києві», — пише Politico.

Зазначається, що нова військова допомога допоможе Україні стримати російські атаки на лінії фронту і захистити свої міста від ударів з повітря. Це також може підкріпити аргументи ЄС на користь участі блоку в мирних переговорах.

Наразі невідомо, чи погодить ЄС цей пакет допомоги у цілому або його підтримає коаліція охочих країн. Один з дипломатів сказав, що одностайне схвалення допомоги є малоймовірним з огляду на протидію Угорщини.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
juular
juular
19 лютого 2025, 9:53
#
Я так понимаю, что ЕС и Украина «во главе» все-таки планируют разжечь 3-ю мировую или, минимум, еще бОльшую войну в Европе.
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0
andriitim
andriitim
19 лютого 2025, 10:09
#
Конечно, если ты защищаешься от агрессора, если на тебя напали и уничтожают твои города — значит это именно ты «разжигаешь 3-ю мировую»
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