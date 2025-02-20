Платоспроможні банки України за 2024 рік отримали 103,7 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 24,9% більше, ніж за 2023 рік (83,0 млрд гривень). Про це йдеться в данних НБУ.
Топ-10 найприбутковіших банків за 2024 рік
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Хто лідирує
Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 40,141 млрд гривень.
На другому місці державний Ощадбанк (14,832 млрд гривень), на третьому — також державний Укрексімбанк — 5,561 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,276 млрд гривень і ОТП БАНК — 4,120 млрд гривень.
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|Назва банку
|Прибуток, млрд грн
|Приватбанк
|40,141
|Ощадбанк
|14,832
|Укрексімбанк
|5,561
|Райффайзен Банк
|4,276
|ОТП Банк
|4,120
|Креді Агріколь
|4,091
|УкрСиббанк
|4,075
|ПУМБ
|3,942
|Сенс Банк
|3,812
|Універсал Банк
|3,721
За даними НБУ, 52 з 61 банку отримали прибуток на суму 104,1 млрд гривень, а 9 банків показали збитки на 418 млн гривень.
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Коментарі - 1
Вместо Сбербанк — надо писать Ощадбанк
Вместо Смысл-Банк — надо писать Сенс-Банк