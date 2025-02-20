Топ-10 найприбутковіших банків за 2024 рік

Платоспроможні банки України за 2024 рік отримали 103,7 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 24,9% більше, ніж за 2023 рік (83,0 млрд гривень). Про це йдеться в данних НБУ .

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Хто лідирує

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 40,141 млрд гривень.

На другому місці державний Ощадбанк (14,832 млрд гривень), на третьому — також державний Укрексімбанк — 5,561 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,276 млрд гривень і ОТП БАНК — 4,120 млрд гривень.

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Назва банку Прибуток, млрд грн Приватбанк 40,141 Ощадбанк 14,832 Укрексімбанк 5,561 Райффайзен Банк 4,276 ОТП Банк 4,120 Креді Агріколь 4,091 УкрСиббанк 4,075 ПУМБ 3,942 Сенс Банк 3,812 Універсал Банк 3,721

За даними НБУ, 52 з 61 банку отримали прибуток на суму 104,1 млрд гривень, а 9 банків показали збитки на 418 млн гривень.

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