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20 лютого 2025, 11:21

МВФ розпочав місію для перегляду програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочала 20 лютого у Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Про це заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочала 20 лютого у Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).
Фото: bank.gov.ua

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Інформація про деталі роботи місії поки відсутня.

Зазначимо, що у випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що під шостий перегляд програми EFF Україна оновила Меморандум про економічну і фінансову політику.

З’явилось три нові структурні маяки, а також один маяк (вступ у дію податкового законопроекту 11416-д) був виконаний як попередній захід (prior action) перед шостим переглядом.

20 грудня 2024 року МВФ затвердив 6-перегляд програми EFF для України і виділив транш у розмірі $1,1 млрд.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Bookseller
Bookseller
20 лютого 2025, 11:47
#
Интересно, где теперь Украина будет брать доллары, чтобы сливать их на межбанке? Этой подачки от МВФ хватит на месяц только.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
20 лютого 2025, 13:46
#
От долларов вообще надо отказаться. И все расчеты , например, в недвижке только в гривне
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0
TattiReuven
TattiReuven
20 лютого 2025, 12:48
#
— Скажите, а англійська вже мова ворога?..

А где активисты с «флешмобом» отказа от Himars, ATACMS, Starlink и F-16?
Ну, или хотя бы от Apple, Microsoft и Google…
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