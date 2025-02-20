Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочала 20 лютого у Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Про це заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, повідомляє Інтерфакс-Україна.
МВФ розпочав місію для перегляду програми EFF
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Інформація про деталі роботи місії поки відсутня.
Зазначимо, що у випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що під шостий перегляд програми EFF Україна оновила Меморандум про економічну і фінансову політику.
З’явилось три нові структурні маяки, а також один маяк (вступ у дію податкового законопроекту 11416-д) був виконаний як попередній захід (prior action) перед шостим переглядом.
20 грудня 2024 року МВФ затвердив 6-перегляд програми EFF для України і виділив транш у розмірі $1,1 млрд.
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Коментарі - 3
А где активисты с «флешмобом» отказа от Himars, ATACMS, Starlink и F-16?
Ну, или хотя бы от Apple, Microsoft и Google…