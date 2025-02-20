МВФ розпочав місію для перегляду програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочала 20 лютого у Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Про це заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інформація про деталі роботи місії поки відсутня.

Зазначимо, що у випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що під шостий перегляд програми EFF Україна оновила Меморандум про економічну і фінансову політику.

З’явилось три нові структурні маяки, а також один маяк (вступ у дію податкового законопроекту 11416-д) був виконаний як попередній захід (prior action) перед шостим переглядом.

20 грудня 2024 року МВФ затвердив 6-перегляд програми EFF для України і виділив транш у розмірі $1,1 млрд.