У січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля. Про це повідомив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.
Зростання ВВП України у січні сповільнилося до 1,5% — Мінекономіки
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Уповільнення темпів зростання
«Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів. Але високе бюджетне фінансування компенсувало тимчасове падіння обсягів експорту товарів. Ключовими факторами зростання стали: відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту доріг на аварійних ділянках, будівництво житла. Також високими лишались закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК, а це своєю чергою стимулювало збільшення виробництва у машинобудуванні», — розповів Соболев.
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Зростання ВВП у січні 2025 року оцінюється на рівні 1,5%. Переробна галузь, внутрішня торгівля та будівництво продовжували демонструвати позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва.
Також зафіксовано падіння у видобувній галузі та на транспорті. Причини — зупинка роботи шахт у Донецькій області, які розміщені на лінії зіткнення. Також спостерігались збої у постачанні електроенергії через масовані ракетні атаки.
Нагадаємо
У грудні 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 1,7%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року — 2,7% за рік.
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Коментарі - 2
В країні війна, відток кадрів та платників податків, втрата територій з ключовими підприємствами для країни, але ВВП «зростає», ну, зрозуміло все :)