Пишний: Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці
Головне за четвер: Доступ до банківської таємниці та три сценарії для України у перемовинах Трампа
Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.
Зеленський увів санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука
Президент Володимир Зеленський 13 лютого ввів санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука.
Вчетверо вище, ніж у Держстату: що насправді відбувається з цінами на їжу в Україні
Дані Держстату показали незначне уповільнення інфляції у січні. «Мінфін» веде власний моніторинг цін на продукти харчування. Тому, вже традиційно, проаналізували, як насправді змінилися цінники на їжу.
p2p-перекази 150 тисяч: Голова НБУ назвав умови за яких регулятор може зняти обмеження
Нацбанк може скасувати обмеження переказів з картки на картку розміром 150 тисяч гривень через один-два місяці. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний.
Трамп почав переговори з рф: три сценарії для України
Дональд Трамп починає говорити лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні. Він вимагає їхньої активнішої участі у врегулюванні війни, а сам готується зменшити вплив США на ситуацію. У скільки план США може обійтися Європі та які існують сценарії розв'язання конфлікту, пише Bloomberg.
Золото прагне до позначки $3 000 за унцію: чому варто придивитися до срібла
Геополітичні, економічні та воєнні виклики все більше вганяють ринки у стан хаосу. Ціни дорогоцінних металів, як лакмусовий папір, реагують на настрої інвесторів. До кінця першої декади лютого унція золота подорожчала до $2 900 і продовжила зростати. 11 лютого золото в моменті злітало до рівнів близько $2 940.
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