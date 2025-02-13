Головне за четвер: Доступ до банківської таємниці та три сценарії для України у перемовинах Трампа

Нацбанк може скасувати обмеження переказів з картки на картку розміром 150 тисяч гривень через один-два місяці. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Трамп почав переговори з рф: три сценарії для України

Дональд Трамп починає говорити лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні. Він вимагає їхньої активнішої участі у врегулюванні війни, а сам готується зменшити вплив США на ситуацію. У скільки план США може обійтися Європі та які існують сценарії розв'язання конфлікту, пише Bloomberg.

Золото прагне до позначки $3 000 за унцію: чому варто придивитися до срібла

Геополітичні, економічні та воєнні виклики все більше вганяють ринки у стан хаосу. Ціни дорогоцінних металів, як лакмусовий папір, реагують на настрої інвесторів. До кінця першої декади лютого унція золота подорожчала до $2 900 і продовжила зростати. 11 лютого золото в моменті злітало до рівнів близько $2 940.