p2p-перекази 150 тисяч: Голова НБУ назвав умови за яких регулятор може зняти обмеження

Нацбанк може скасувати обмеження переказів з картки на картку розміром 150 тисяч гривень через один-два місяці. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.

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Що відомо

Він підкреслив, що цей ліміт сам собою не здатний вирішити проблему дропів. Це можна зробити лише за допомогою комплексу заходів, зокрема зі зміною законодавства.

За словами Пишного, один із заходів — впровадження спеціального реєстру, який допоможе виявляти дропи. Його розроблення триває.

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На його думку, крім заходів НБУ, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі «знай свого клієнта». Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію, зазначає Пишний.

«1 лютого набрав чинності меморандум, за яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів. Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів», — каже голова Нацбанку.