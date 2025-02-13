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13 лютого 2025, 16:08

p2p-перекази 150 тисяч: Голова НБУ назвав умови за яких регулятор може зняти обмеження

Нацбанк може скасувати обмеження переказів з картки на картку розміром 150 тисяч гривень через один-два місяці. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.

Нацбанк може скасувати обмеження переказів з картки на картку розміром 150 тисяч гривень через один-два місяці.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Він підкреслив, що цей ліміт сам собою не здатний вирішити проблему дропів. Це можна зробити лише за допомогою комплексу заходів, зокрема зі зміною законодавства.

За словами Пишного, один із заходів — впровадження спеціального реєстру, який допоможе виявляти дропи. Його розроблення триває.

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На його думку, крім заходів НБУ, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі «знай свого клієнта». Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію, зазначає Пишний.

«1 лютого набрав чинності меморандум, за яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів. Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів», — каже голова Нацбанку.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
13 лютого 2025, 16:27
#
Він підкреслив, що цей ліміт сам собою не здатний вирішити проблему дропів.

Тоді нащо було його вводити?

1 лютого набрав чинності меморандум, за яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів.

Ніякої процедури перевірки меморандум не передбачає. Процедура фінмониторинг яка вже працює п’ять років і то більш ретельно перевіряє клієнта ніж то що «передбачили» меморандумів прив’язавши ліміт операцій до розміну доходу.
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