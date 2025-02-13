Трамп почав переговори з рф: три сценарії для України

Дональд Трамп починає говорити лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні. Він вимагає їхньої активнішої участі у врегулюванні війни, а сам готується зменшити вплив США на ситуацію. У скільки план США може обійтися Європі та які існують сценарії розв'язання конфлікту, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Трамп розмовляв із путіним у середу, підштовхуючи мирні переговори, саме тоді, коли його міністр оборони пояснював своїм європейським союзникам, що їм доведеться взяти на себе більшу частину тягаря для будь-якого врегулювання війни в Україні. Bloomberg Economics підрахував, що захист України та розширення власної армії може коштувати великим державам континенту додаткових $3,1 трлн протягом наступних 10 років.

Таке зобов’язання викрило б розломи, які ЄС замовчував роками. Але з огляду на те, що авторитарна нафтова держава загрожує його східним кордонам, і зростає усвідомлення того, що Європа не може покладатися на Білий дім, ціна бездіяльності може бути набагато вищою.

За словами одного високопоставленого європейського чиновника, росія має значну перевагу в живій силі над Європою, а її військова економіка може виробляти снаряди та інше військове обладнання зі швидкістю, яка перевищує потреби армії на лінії фронту в Україні.

Хоча адміністрація США заявила, що хоче довготривалого врегулювання війни, європейці стурбовані тим, що Трамп може домовитися з путіним, перш ніж вони отримають шанс належним чином вплинути на його думку. Для багатьох дзвінок у середу підкреслив ці побоювання.

Трамп сказав, що погодився відвідати росію та прийняти путіна в США, і лише пізніше поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб повідомити йому про розмову. Лідери двох країн, ймовірно, незабаром зустрінуться в Саудівській Аравії, повідомив він пізніше журналістам в Овальному кабінеті.

Приблизно в той час, коли Трамп і путін розмовляли, міністр оборони Піт Хегсет викладав погляд США на зустрічі зі своїми колегами з НАТО в Брюсселі. Хегсет сказав, що нереалістично думати про приєднання України до західного альянсу або повернення всієї території, втраченої з 2014 року, і США не надаватимуть війська жодним миротворчим силам.

Хегсет додав, що він переконаний, що НАТО процвітатиме, доки його європейські члени відіграватимуть свою роль. «Це станеться не просто так. Це вимагатиме від наших європейських союзників вийти на арену та взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті», — сказав він.

Скільки має витрачати Європа

Bloomberg Economics розглянув вартість підтримки України, відновлення зруйнованої війною країни та оборони Європи.

Відновлення української армії може коштувати близько $175 млрд протягом 10 років, залежно від стану її сил на момент досягнення врегулювання та від того, скільки території їм потрібно буде захищати. 40-тисячний миротворчий контингент коштуватиме приблизно $30 млрд за той самий проміжок часу, хоча Зеленський каже, що знадобиться набагато більше військ.

Основна частина грошей піде на розбудову збройних сил країн-членів ЄС і підвищення загального оборонного бюджету приблизно до 3,5% ВВП, згідно з останніми дискусіями в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Додаткове фінансування піде на артилерійські запаси, протиповітряну оборону та ракетні системи. Це зміцнить східні кордони ЄС, підготує збройні сили ЄС до швидкого розгортання та призведе до значного зростання європейської оборонної промисловості.

За даними Bloomberg Economics, це додасть додаткові $2,7 трлн до потреб п’яти найбільших європейських членів НАТО в запозиченнях протягом наступного десятиліття.

ЄС зіткнувся з безпрецедентним жонглюванням, намагаючись врятувати партнерство з Трампом щодо України, а також готуючись вжити заходів у відповідь на мита США щодо європейських експортерів. Постійна залежність ЄС від США в питаннях безпеки дає Трампу важіль впливу, оскільки він прагне використати економічну силу Вашингтона, щоб перезавантажити трансатлантичні торгові відносини.

Трамп позитивно ставився до того факту, що європейці мають на кону в Україні набагато більше, ніж він. Якщо переговори з путіним зазнають невдачі, президент США погіршить свій імідж. Європа ж зіткнеться з відродженням російської армії, яка загрожує її східному кордону.

Сценарії розвитку подій

Попри всю впевненість Трампа, шлях до угоди залишається вкрай невизначеним, оскільки путін не виявляє бажання піти на компроміс щодо своїх давніх вимог, а його мета колонізації України, очевидно, не змінилася.

Базовий сценарій

Найвірогідніший сценарій Bloomberg Economics передбачає, що окупована територія залишатиметься в підвішеному стані в осяжному майбутньому та буде фактично під контролем росії. Можуть бути якісь обміни територією в Курській області, яку захопив Київ.

Україна отримає якісь гарантії безпеки. І велика частина переговорів буде зосереджена на тому, наскільки вони будуть сильними. Оскільки членство в НАТО, ймовірно, поки що не розглядається, будь-яка обіцянка, зроблена сьогодні, зрештою, залежатиме від відданості домовленостям майбутніх політичних лідерів.

Якщо європейці зможуть налагодити хорошу лінію зв’язку з Білим домом, вони намагатимуться переконати Трампа надавати підтримку Києва з боку США достатньо довго, щоб країни ЄС могли швидко нарощувати власні можливості.

Найкращий сценарій

Ідеальний сценарій для Києва передбачає двостороннє зобов’язання США та європейців втрутитися, якщо росія порушить угоду. Але ризик прямого конфлікту з росією змушує насторожитися навіть деяких із найпалкіших прихильників України.

Натомість партнери Києва можуть взяти на себе зобов’язання збільшити військову підтримку України та відновити або посилити санкції проти росії. Вони також могли б допомогти Україні розвинути власну оборонну промисловість і відновити її сили.

Якщо ЄС зможе виконати все це, це може прокласти Україні шлях до приєднання до блоку, можливо, протягом наступного десятиліття, зміцнивши східний фланг Європи і продемонструвавши здатність блоку впливати на країни навколо нього.

Найгірший сценарій

У кошмарному сценарії для Києва Трамп може втратити інтерес до майбутнього України до досягнення будь-якого врегулювання, припинивши військову та фінансову допомогу та залишивши європейців вирішувати проблему.

Навіть якщо взаємодія Трампа з путіним дійсно призведе до мирної угоди, яка спочатку триматиметься, це може лише відкласти наступний етап того, що путін назвав війною між НАТО та росією.

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Угода збереже український суверенітет і дозволить країні почати відбудову. Але це також може закріпити значні переваги для путіна, забезпечивши контроль над частиною української території та блокуючи вступ Києва до НАТО.