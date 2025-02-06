Євро у світі та в Україні: чи буде паритет із доларом, і як убезпечити свої накопичення
Головне за четвер: Зростання українських єврооблігацій та чи буде паритет євро з доларом
Нові потрясіння на валютних ринках змушують інвесторів знову переглядати свої стратегії, зокрема, уважніше придивлятися до валюти накопичень. Одне з головних питань — чи досягне євро паритету з доларом найближчим часом. Про це поговоримо докладніше.
Курс готівкового долара в банках за рік зріс на 10%
Середній курс продажу готівкового долара в банках України в січні 2025 року зріс на 1,2% до 42,56 гривень. За рік долар подорожчав на 10,3%.
Міністерство фінансів розповіло, як змінився держборг України з початку війни
Від початку повномасштабного вторгнення середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза, а середньозважена строковість збільшилася вдвічі — до 12,26 року.
АМКУ дозволив «Київстару» придбати Uklon
Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл найбільшій телеком-компанії України «Київстар» на придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon.
Українські єврооблігації зростають на спекуляціях щодо можливого руху до миру
Українські єврооблігації у середу, 5 лютого, зросли через спекуляції щодо можливого руху до миру. Доларові облігації зі строком погашення у 2035 і 2036 роках торгувалися на найвищих рівнях з моменту випуску минулого року.
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