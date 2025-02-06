Українські єврооблігації у середу, 5 лютого, зросли через спекуляції щодо можливого руху до миру. Про це пише Bloomberg.
Українські єврооблігації зростають на спекуляціях щодо можливого руху до миру
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Доларові облігації зі строком погашення у 2035 і 2036 роках торгувалися на найвищих рівнях з моменту випуску минулого року.
Зростання єврооблігацій
В листопаді 2024 року українські єврооблігації підскочили на 12% через сподівання інвесторів, що перемога Дональда Трампа на виборах призведе до припинення російсько-української війни і збільшить здатність України виплачувати борги кредиторам.
Облігації України з погашенням у 2036 році зросли із 44 до 49 центів за долар за останній місяць, ВВП-варанти зросли ще різкіше. Облігації «Укренерго» зросли більш ніж на 160% до 67 центів за долар, попри атаки росії на енергетичну інфраструктуру.
Зазначається, що зростання відбулося лише через два місяці після того, як Київ завершив реструктуризацію більш ніж $20 млрд боргу в рамках однієї з найшвидших і найбільших процедур державного боргу в сучасній історії.
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