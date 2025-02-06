Міністерство фінансів розповіло, як змінився держборг України з початку війни

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Тенденція на подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується як протягом звітного періоду, так і за останні декілька років. Зокрема, з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза — з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася в 2 рази — з 6,27 року до 12,26 року», — ідеться у повідомленні.

Читайте також: Держборг України торік зріс на 14,3% у доларах та на 26,5% у гривнях

За даними міністерства, станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн ($166,1 млрд).

У Мінфіні нагадали, що за минулий рік сума державного боргу збільшилась на 1,46 трлн грн ($20,7 млрд), переважно через збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Найбільшим джерелом фінансування держбюджету став Європейський Союз — заборгованість за пільговими кредитами від ЄС зросла на 600,5 млрд грн (4$11,1 млрд).

Читайте також: Держборг України сягнув 92% ВВП — Forbes

Загалом у структурі державного та гарантованого боргу найбільшу частку становлять пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 58%, цінні папери, випущені на внутрішньому ринку — 28%, на зовнішньому ринку — 12%, позики комерційних банків та інших установ — 2%.

У валютній структурі державного та гарантованого боргу частка євро становить 33%, долара США — 27%, гривні — 25%, СПЗ — 11%, інших валют (фунти стерлінгів, канадські долари та японські єни) — 4%.

За попередніми розрахунками, державний борг до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.