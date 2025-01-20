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20 січня 2025, 13:10

Масштабна кібератака рф: Всі держреєстри відновили роботу

З 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки з боку росії. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

З 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки з боку росії.
Фото: depositphotos

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Які реєстри працюють

  • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
  • Державний реєстр обтяжень рухомого майна;
  • Автоматизована система виконавчого провадження;
  • Електронний реєстр апостилів;
  • Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;
  • Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;
  • Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Читайте також: Масштабна кібератака: На порталі «Дія» відновили ще дві послуги

Які реєстри без доступу

Наразі триває актуалізація даних, тому доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежено, а також до внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Водночас відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Також найближчим часом на порталі та в застосунку «Дія» буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов'язаних з зазначеними реєстрами, додали у Мін'юсті.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив доступ до цифрових свідоцтв у застосунку «Дія».

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф.

9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
TattiReuven
TattiReuven
20 січня 2025, 13:59
#
Сайт Минюста не работает. Во всяком по ссылке из Википедии.
Шлюб онлайн в Дии тоже не работает. Пишут, что из-за неработающих реестров.
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
20 січня 2025, 14:15
#
Телеграмканал Днепр оперативный пишет, что и перечисленные выше не работают.
Переоформить квартиру или авто невозможно

И?
Какие реестры работают все таки?
+
0
Kanarej
Kanarej
20 січня 2025, 16:51
#
«Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что роль кибербезопасности в современном мире преувеличена.» — 2019 год :)
+
+15
3212242
3212242
20 січня 2025, 14:29
#
Дуже раді, але толку з цього, якщо, для прикладу, єМалятко досі не паше. Батькам носитись з бумажками та дитиною по совковим РАЦСам саме т. е.
+
0
bonv
bonv
20 січня 2025, 16:51
#
Відновлюють і відновлюють.
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