З 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки з боку росії. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Масштабна кібератака рф: Всі держреєстри відновили роботу
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Які реєстри працюють
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
- Державний реєстр обтяжень рухомого майна;
- Автоматизована система виконавчого провадження;
- Електронний реєстр апостилів;
- Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;
- Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;
- Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».
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Які реєстри без доступу
Наразі триває актуалізація даних, тому доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежено, а також до внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями.
Водночас відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.
Також найближчим часом на порталі та в застосунку «Дія» буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов'язаних з зазначеними реєстрами, додали у Мін'юсті.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив доступ до цифрових свідоцтв у застосунку «Дія».
Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф.
9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Коментарі - 5
Шлюб онлайн в Дии тоже не работает. Пишут, что из-за неработающих реестров.
Переоформить квартиру или авто невозможно
И?
Какие реестры работают все таки?