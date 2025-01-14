Масштабна кібератака: На порталі «Дія» відновили ще дві послуги

На порталі «Дія» відновили роботу послуги з отримання грантів на власну справу, оформлення статусу безробітного та інші можливості. Про це йдеться в повідомленні «Дії».

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Деталі

«Реєстри повертаються до нормального режиму, а разом з ними — і пов'язані з роботою послуги на порталі „Дія“. І нехай установи не витрачають жодної зайвої хвилини вашого життя», — сказано в повідомленні.

Які послуги відновили роботу

грант на власну справу до 250 тис. грн,

грант на сад до 400 тис. грн за гектар,

грант на теплицю від 2 млн до 7 млн грн,

отримання статусу безробітного.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив доступ до цифрових свідоцтв у застосунку «Дія».

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф.

9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.