Головне за четвер: Подорожчання «Автоцивілки» та угода про 100-річне партнерство з Британією

Ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів («автоцивілка», ОСЦПВ) після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%. Про це свідчать дані опитування страхових компаній.

Що готує 2025 рік для банків: нововведення НБУ та як ефективно в них розібратися

У 2025 році запрацюють низка нововведень Національного банку України, які вплинуть на роботу банків та надавачів фінансових платіжних послуг.

Чинник Трампа: чи залишиться долар найдохіднішою валютою світу

Долар знову підтвердив свій статус головної світової резервної валюти, ставши найдохіднішою грошовою одиницею 2024 року. Проте новий президент США, який обійме посаду 20 січня, обіцяє великі зміни в економіці та політиці. Чи дадуть вони додатковий поштовх до зміцнення «зеленого», чи дозволять йому девальвувати — головне питання для інвесторів усього світу.

Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Навіщо Іспанія хоче ввести 100% податок на покупку будинків іноземцями

Іспанія планує низку заходів для подолання назріваючої житлової кризи. Серед них 100%-ий податок на нерухомість, куплену особами, які не є ані громадянами, ані резидентами Європейського Союзу. Чому країна йде на такий крок, розповідає Associated Press. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.